Gießmuffel aufgepasst: Sechs Trockenheitskünstler für Ihren Garten

Garten ohne Wässern

Müde vom ständigen Wässern im Sommer? Mit diesen trockenheitsresistenten Pflanzen haben Gießkanne und Wasserschlauch in Ihrem Garten ausgedient.

Die letzten Jahre waren die heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Viele Hobbygärtner kommen mit dem Bewässern kaum noch hinterher. Da wird es langsam Zeit umzudenken: Machen Sie Ihren Garten klimafest. Trockenresistente Pflanzen sparen Ihnen nicht nur viel Arbeit, sie sorgen auch für ein gutes Mikroklima.

Stellen Sie Ihren Garten sinnvoll zusammen

Gartenfreunde glauben oft, dass viele Pflanzen im Garten das Wasser im Boden schneller verbrauchen. Dann müssten häufig Gießkanne und Gartenschlauch (werblicher Link) herhalten. Doch mit einem gelungenen Mix aus Grünflächen, Gehölzen und dekorativer Bepflanzung wappnen Sie Ihren Garten sogar für heiße Dürreperioden. Kleine Bäume, sowie große Stauden und Sträucher spenden Schatten. Wenn Sie Ihren Garten üppig bepflanzen, verdunstet mehr Wasser und reichert die Luft mit Feuchtigkeit an. Das senkt sogar die Temperatur.

Schaffen Sie die richtigen Bedingungen

Mit unseren sechs Trockenkünstlern kann selbst im Hochsommer die Gießkanne stehen bleiben. Vorausgesetzt, Sie beachten ein paar Eigenheiten der Trockenkünstler.

Sorgen Sie für durchlässige Erde: Die Pflanzen stammen allesamt aus niederschlagarmen Regionen. Da es bei uns deutlich mehr regnet, sollte der Boden durchlässig sein. Um zu vermeiden, dass sich die Nässe staut, können Sie Sand oder Split unter die Erde mischen.



Gewährleisten Sie ein sonniges Plätzchen: Das Grün braucht viel Sonne. Darum sollten die Gewächse gerade in der Mittagszeit nicht im Schatten stehen.

Liefern Sie nicht zu viele Nährstoffe: Die meisten Trockenkünstler sind auf nährstoffarmen Böden zu Hause und vertragen nicht viel Dünger.

Wenn Sie gießen, dann ausgiebig: Falls Sie doch mal Ihre Pflanzen wässern müssen, sollten auch tiefere Erdschichten was abbekommen. Gießen Sie also selten, aber dann eine anständige Menge. Das hat zwei Vorteile. Zum einen bilden sich gesunde und tiefgehende Wurzeln. Zum anderen erziehen Sie die Pflanzen dazu, sich Wasser von weit unten zu holen.

1. Fetthenne

Die Fetthenne gehört zu den Dickblattgewächsen und kann in ihren fleischigen Blättern jede Menge Wasser speichern. Dadurch überdauert sie Trockenperioden von mehreren Monaten. In den trockenen Gebirgsregionen ihrer Heimat sicherte sie so ihr Überleben. Manche Sorten wachsen über einen halben Meter hoch. Die Fetthenne braucht fast keine Pflege. Sie liebt Sonne und sandige, nährstoffarme Böden.

+ Die Fetthenne kommt mit wenig Wasser aus und wird während der Blüte zum farbigen Highlight im Garten. © Günter Franz/Imago

2. Mädchenauge

Das Mädchenauge wird Ihren Garten auch in langen Dürreperioden mit bunter Blütenpracht bereichern. Die Staude blüht von Juni bis weit in den Oktober – traditionell in Gelb, doch dank neuer Züchtungen nun auch in vielen weiteren Farben. Manche Arten wachsen nicht höher als zehn Zentimeter, andere erreichen stolze Höhen von bis zu 1,80 Meter. Das Mädchenauge liebt lockere humusreiche Böden und verträgt deutlich mehr Nährstoffe als die anderen Pflanzen in unserer Liste. Schneiden Sie das Mädchenauge im Herbst bodentief zurück, damit es gut über den Winter kommt.

3. Bartblume

Die Bartblume ist mit ihren tiefblauen Blüten ein echter Hingucker. Sie wird etwa einen Meter hoch und liebt windgeschützte, sonnige Plätze. Wunderbar macht sie sich zum Beispiel an einer nach Süden ausgerichteten Hauswand. Die Erde sollte trocken und nicht zu schwer sein. Vermeiden Sie Staunässe, besonders im Winter. Wenn Sie die Bartblume im Frühjahr auf 20 bis 30 Zentimeter zurückschneiden, wird sie dies mit einer üppigen Blütenpracht von Ende Juli bis September belohnen.

4. Königskerze

Königskerzen werden auch Fackelblumen genannt, da ihre langen leuchtend gelben Blütenstände an Fackeln erinnern. Es gibt jedoch auch Züchtungen mit diversen anderen Farben. Manche Arten erreichen imposante Höhen von fast zwei Metern, es gibt aber auch gedrungene Sorten für kleinere Gärten. Die Königskerze mag sonnige Standorte, der Boden sollte möglichst trocken, sandig und mager sein. Sie sollten Königskerzen immer nur im sortenreinen Verbund anpflanzen, um ungünstige Kreuzungen zu vermeiden.

5. Scheinsonnenhut

Der Scheinsonnenhut wächst bis zu anderthalb Meter hoch und begeistert mit seinen dekorativen Zungenblüten. Die Pflanze lockt Bienen und Schmetterlinge an. Die Staude braucht sehr viel Sonne und verträgt absolut keine Staunässe, sorgen Sie also für einen besonders durchlässigen Boden. Wässern müssen Sie den Scheinsonnenhut lediglich in den ersten Wochen nach dem Pflanzen. Danach kommt sie wunderbar mit Trockenheit und schwierigen Bedingungen zurecht.

6. Blauraute

Die Blauraute erfreut das Auge zwischen Juli und Oktober mit zahlreichen blauvioletten Blüten. Und selbst außerhalb der Blütezeit ist sie dank ihrer silbergrauen Triebe ein Blickfang. Diese schützen die Pflanze vor Hitze, indem sie das Sonnenlicht reflektieren. Darum braucht die Blauraute normalerweise nicht gegossen werden – nur bei besonders heißen Dürreperioden ist manchmal zusätzliches Wasser nötig. Sie liebt windgeschützte Standorte mit viel Sonnenschein, der Boden sollte durchlässig und gerne etwas kalkhaltig sein.

Rubriklistenbild: © Günter Franz/Imago