Unglaublich, aber wahr: Dieses schmale Haus ist tatsächlich bewohnbar

Höher, breiter, geräumiger - darum geht es eigentlich beim Bau eines Hauses. Im Fall des Keret-Hauses ist es genau andersherum. Das Ergebnis ist erstaunlich.

Wer sich sein zukünftiges Zuhause vorstellt, hat vermutlich nicht das Keret-Haus vor Augen. Bei dem Gebäude handelt es sich um das vielleicht schmalste Haus der Welt. Es befindet sich in Polens Hauptstadt Warschau und wurde 2012 von dem Architekten Jakub Szczesny als Kunstobjekt für eine Stiftung für moderne Kunst erbaut.

So schmal ist das Keret-Haus wirklich

An der engsten Stelle bemisst es sich gerade mal auf 92 Zentimeter Breite - das Maximum sind 152 Zentimeter. Trotzdem weist das Keret-Haus - das nach dem israelischen Schriftsteller Etgar Keret, der gleichzeitig Schirmherr des Projektes ist - alles vor, was ein modernes Eigenheim benötigt.

Im Inneren befindet sich eine Mini-Küche, ein Wohnbereich und ein Badezimmer.

Im Schlafzimmer findet zwar kein Doppelbett Platz, doch dafür ist es recht gemütlich und hell eingerichtet.

Das Keret-Haus ist eine kleine Touristenattraktion

Das Mini-Haus kann an ausgewählten Tagen sogar besucht und höchstpersönlich begutachtet werden. Meistens leben darin Künstler, die sich für kurze Zeit in der Stadt aufhalten oder Etgar Keret selbst, wie das Online-Portal Business Insider schreibt.

Früher befand sich in dem Spalt zwischen den beiden Gebäuden, in dem das Keret-Haus installiert wurde, nur eine schmale Gasse, in der Anwohner ihren Müll oder alte Möbel entsorgten. Nun lockt das Kunstobjekt zahlreiche Besucher und Schaulustige an.

Rubriklistenbild: © Instagram/gabrielkurtis