Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Sofa und Couch?

Couch oder Sofa? Vielerorts werden die beiden Begriffe synonym verwendet - aber gibt es womöglich doch einen Unterschied? Wir klären auf!

Was denken Sie: Steht da eine Couch oder ein Sofa in Ihrem Wohnzimmer? Oder vielleicht etwas ganz anderes - eine "Souch"? Gibt es wirklich einen Unterschied? Der ein oder andere hat sich vielleicht schon mal Gedanken um dieses "unnütze Wissen" gemacht - wir klären Sie jetzt auf.

Sofa oder Couch? Daher stammen die Begriffe

Das Wort "Sofa" leitet sich vom arabischen "suffah" ab. Damit ist eine Bank gemeint, die mit Kissen und Decken dekoriert ist.

Der Begriff "Couch" hingegen kommt vom englischen Wort "couch", aber auch vom französischem "coucher", also "liegen". "Couch" bezeichnete ursprünglich ein Möbelstück, das zum Anlehnen oder Sitzen gedacht war. Früher entpuppte sich dies als enorm praktisch für Damen in engen Korsetts - sie konnten es sich darauf bequem machen oder sich hinlegen, um einmal entspannt durchzuatmen.

Der englische als auch der französische Begriff lassen sich jedoch vom lateinischen Wort "collocare", also "zusammenfügen", herleiten.

Auch interessant: Wohnzimmer einrichten: Diese Stelle ist für das Sofa tabu.

Wo liegt nun der Unterschied zwischen Couch und Sofa?

Sowohl die Couch als auch das Sofa sind also per Begriffsherkunft Sitzgelegenheiten. Doch was ist nun der Unterschied? Hier ist die Antwort: Das Sofa hat immer zwei Armlehnen, während die Couch auch ohne oder nur mit einer auskommt. Ebenso ist bei der Couch eine niedrigere Rückenlehne üblich. Zudem bietet die Couch nur Platz für ein bis drei Personen - das Sofa hingegen kann von vier oder mehr Personen besetzt werden. Und es gibt noch einen Unterschied: Das Sofa braucht keine Füße - die Couch dafür schon.

Heutzutage ist der Unterschied aber kaum noch von Bedeutung. Wer einen Blick in Kataloge von Möbelhäusern oder Deko-Zeitschriften wirft, wird feststellen, dass beide Begriffe fast synonym verwendet werden - allein schon, weil das moderne Sofa - oder eben die Couch - Elemente von beidem enthält. Oder können Sie etwa mit Sicherheit sagen, dass bei Ihnen eine Couch oder ein Sofa steht?

Lesen Sie auch: Polstermöbel reinigen? Diese Hausmittel erledigen die Arbeit für Sie.