Paketbote schreibt Zettel an Kunden - und entdeckt seine künstlerische Ader

Weil ein Kunde zuhause nicht anzutreffen war, wurde ein UPS-Bote äußerst kreativ - und hinterließ auf der Benachrichtigungskarte eine kleine Bildbeschreibung zum Paket.

Normalerweise nehmen Paketboten ihre Lieferung wieder mit, wenn der Kunde gerade nicht zuhause ist. Ein Bote von UPS hatte aber wohl keine Lust, das Paket am nächsten Tag erneut abliefern zu müssen. Stattdessen platzierte er es an einem Ort, wo er anscheinend der Meinung war, dass es nicht gestohlen werden könnte - aber er riskierte auch, dass es der Kunde nicht entdeckt. Deshalb hinterließ er eine kleine Bildbeschreibung auf einer Benachrichtigungskarte, um ihn auf die richtige Fährte zu locken.

UPS-Bote wird zum Künstler, um Kunden zu seinem Paket zu führen

Ein Bild dieser Benachrichtigungskarte ist nun auf Facebook aufgetaucht, wo es bereits über 2.200 Mal kommentiert wurde (Stand: 17. Oktober 2019). Darauf hat der UPS-Bote eine Gießkanne gezeichnet und darunter ein viereckiges Kästchen platziert. Dieses soll laut Bildbeschreibung das Paket darstellen. Tatsächlich hat der Bote das Paket unter die Gießkanne gestellt - ein zweites Bild zeigt es, nachdem der Kunde es darunter hervorgeholt hat.

Im Netz amüsieren sich nun die Nutzer über die künstlerischen Fähigkeiten des UPS-Boten und nennen ihn den nächsten Picasso. "Ganz viel Liebe für den Paketboten - das ist mit Herz gemalt" oder "Respekt für diese unglaubliche Kreativität", kommentieren die User unter anderem. Eine Nutzerin lässt sich zu einem kleinen Gedicht hinreißen: "Rosen sind rot, kurz ist meine Lieferspanne, Paket befindet sich unter der Gießkanne."

Weitere Nutzer diskutieren zudem eifrig darüber, was man in der Gießkannen-Zeichnung noch alles sehen kann. So erkennt jemand einen "Stormtroopofant", also eine Mischung aus einem "Star Wars"-Sturmtruppler und einem Elefanten. Andere sehen darin R2D2 mit Rüssel oder den Staubsauger der Teletubbies. Trotz missverständlicher Zeichnung hat der Kunde das Paket aber wohl gefunden, wie das zweite Bild beweist.

