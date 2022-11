Vermieter verbietet Ihnen Wäschetrocknen in der Wohnung: Darf er das?

Von: Andrea Stettner

Teilen

Trockner gelten als Energiefresser, weshalb viele ihre Wäsche in der Wohnung zum Trocknen aufhängen. Bei Vermietern ist das nicht gerne gesehen.

Die Entwicklung des Strompreises bereitet derzeit vielen Verbrauchern Sorge. Laut Verivox lag der Preis für die Kilowattstunde für Neukunden zuletzt bei rund 49 Cent (Stand: 26. Oktober 2022). Um Strom zu sparen, wollen viele auf teure Stromfresser wie Wäschetrockner verzichten und hängen ihre nasse Wäsche daher lieber zum Trocknen in der Wohnung auf. Wer weder über einen Trockner, noch über Balkon oder Terrasse verfügt, dem bleibt ohnehin nichts anderes übrig.

Bei Vermietern sind Wäscheständer in der Wohnung jedoch nicht gerne gesehen, weil sie die Luftfeuchtigkeit erhöhen und somit Schimmelbildung fördern. Viele Mietverträge verbieten sogar das Wäschetrocknen in der Wohnung. Aber ist das überhaupt rechtens?

Bei den heutigen Energiepreisen wollen viele Ihre Wäsche in der Wohnung trocknen. Doch manche Vermieter verbieten es. © imageBROKER/Joko via www.imago-images.de

Darf der Vermieter verbieten, die Wäsche in der Wohnung zu trocknen?

Tatsächlich dürfen Mieter ihre Wäsche in der Wohnung trocknen. Klauseln im Mietvertrag, die das Aufhängen von Wäsche in der Wohnung verbieten, sind nach Ansicht des Deutschen Mieterbunds (DMB) unwirksam. Das gelte auch dann, wenn im Haus ein Gemeinschaftstrockenkeller oder Speicher vorhanden ist. Auch ein entsprechendes Verbot in der Hausordnung wurde vom Landgericht Düsseldorf (21 T 38/08) für unwirksam erklärt.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Haus & Garten finden Sie im Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Allerdings müssen Mieter durch ausreichendes Lüften sicherstellen, dass keine Schäden durch Feuchtigkeit entstehen. Für die „große Wäsche“ empfiehlt der Mieterbund dennoch auf Trockenräume zurückzugreifen, wenn solche im Haus vorhanden sind.

11 Mythen zum Thema Energiesparen, auf die viele hereinfallen Fotostrecke ansehen

Wäsche in der Wohnung trocknen: So vermeiden Sie Schimmel

Damit sich durch nasse Wäsche kein Schimmel in der Wohnung bildet, müssen Mieter darauf achten, die Räume ausreichend gut zu lüften bzw. entsprechend zu heizen. Ansonsten haftet laut Mietrecht.com in der Regel der Mieter für die Schäden, die durch Schimmel entstanden sind. Manche Räume der Wohnung sind zum Wäschetrocknen übrigens ungeeignet, wie etwa das Schlafzimmer. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte seine Wäsche aber lieber im Freien trocknen. Auf dem Balkon wird sogar im Winter die Wäsche trocken.