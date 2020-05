Flecken auf der Wand? Mit diesen Hausmitteln können Sie dagegen vorgehen

Bei Flecken an weißen Wänden muss man nicht immer sofort streichen.

Kaum eine weiße Wand ist fleckenfrei. Wer genug von unschönen Verfärbungen hat, kann sich mit einfachen Hausmitteln behelfen. Wir verraten, wie es geht.

Flecken auf weißen Wänden sind meist unvermeidbar.

sind meist unvermeidbar. Mit einfachen Tricks kann man Verfärbungen und andere Schmierereien wieder loswerden.

Oft helfen einfache Hausmittel.

In den meisten Häusern und Wohnungen sind die Wände weiß, da die Räume so am hellsten erstrahlen. Die typische Wandfarbe hat aber auch einen erheblichen Nachteil: Flecken jeglicher Art tauchen oft schon wenige Tage nach dem Streichen auf.

Oft sind es nur unscheinbare, dunklere Verfärbungen. Im schlimmsten Fall geht aber auch beim Essen mal etwas daneben - was Familien mit kleinen Kindern nur zu gut kennen dürften.

Die gute Nachricht: In vielen Fällen kann man sich mit einfachen Hausmitteln behelfen, um die unschönen Flecken ganz leicht zu entfernen.

Flecken auf der weißen Wand entfernen: Das sollten Sie beachten

Wer Flecken auf der Wand* entfernen will, greift meist zur weißen Farbe, um an den betroffenen Stellen noch einmal zu streichen. Oft ist der Aufwand aber gar nicht nötig. Haben Sie beispielsweise Ihre Hauswände von vornherein mit einer abwaschbaren Farbe (DIN-Norm EN 13300) gestrichen, können Sie fleckige Stellen ganz einfach mit etwas Wasser und einem Tuch abwischen.

In vielen Fällen wissen Betroffene aber gar nicht mehr, welche Farbe sie überhaupt verwendet haben. Sollte das der Fall sein, empfiehlt es sich, folgende Mittel einmal auszuprobieren. Doch Vorsicht: Um sicherzugehen, dass die in der Tabelle genannten Reinigungsmethoden Ihre Wand nicht schädigen, empfiehlt das Ratgeber-Portal Wohnglück, sie an unauffälligen Stellen zunächst zu testen. Beim Auftragen und Entfernen der Mittel gilt es zudem, nicht zu fest mit Schwämmen und Lappen zu rubbeln, um Tapeten und Wände nicht zu sehr zu beanspruchen.

Mit diesen Mitteln können Sie Flecken auf weißen Wänden entfernen

Mittel Anwendung Besonders effektiv gegen... Anmerkung Spülmittel Spülmittel und Wasser mischen und mit einem Tuch oder Schwamm die Flecken entfernen. / Nur bei wasserabweisender Farbe auf Tapeten anwenden! Alternativ auch Bleichmittel für weiße Wände denkbar. Weißer oder transparenter Radiergummi* Vorsichtig die betroffenen Stellen ausradieren. / Alternativ klappt es auch mit einem Schmutzradierer aus der Drogerie. Wäschebleiche Wäschebleiche auftragen und vorsichtig mit einem Tuch über die Flecken wischen. / / Löschpapier und Bügeleisen Löschpapier auf die Tapete legen und mit mittlerer Hitze bügeln. Fettflecken Ergebnis ist bei glatten Tapeten in der Regel besser. Schlämmkreide Leicht angefeuchtet auf Fleck auftragen, einige Stunden warten und anschließend vorsichtig abreiben. Vorgang gegebenenfalls öfters wiederholen. Fettflecken / Alkohol (90 Prozent) und Spiritus Auf ein Tuch geben und vorsichtig den Fleck abtupfen. Blutflecken* Flecken dürfen zuvor nicht mit kaltem Wasser behandelt worden sein! Chlorreiniger Kaltes Wasser mit ein paar Tropfen Chlorreiniger mischen, Handschuhe anziehen und Flecken vorsichtig abtupfen. Rotweinflecken* Gegebenenfalls auf umweltfreundlichere Methoden zurückgreifen. Speisestärke/Backpulver Speisestärke oder Backpulver mit Wasser mischen und auf die Flecken auftragen. Einige Zeit einwirken lassen und anschließend vorsichtig abreiben. Vorgang gegebenenfalls öfters wiederholen. Obst-, Kaffee-, Wein- oder Saftflecken / Rasierschaum Rasierschaum mit einem Schwamm über Fleck verteilen, einige Minuten einwirken lassen und mit warmem Wasser abwischen. Kaffeeflecken / Haarspray Fleck anfeuchten und Haarspray auftragen. Kurze Zeit einwirken lassen und mit trockenem Tuch wegwischen. Schmierereien mit Stiften Vorsicht: Bei dieser Methode könnten anschließend noch leichte Flecken sichtbar sein.

Video: Schimmel bekämpfen - Stiftung Warentest gibt Tipps, welche Mittel wirklich helfen

soa

