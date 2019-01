Darum sollte bei geöffnetem Fenster die Heizung nicht aufgedreht sein

Bei offenem Fenster nicht heizen - jeder kennt diese Regel. Aber was genau steckt dahinter?

Beim Lüften sollte die Heizung nicht aufgedreht sein: Diese Regel kennt jeder - doch ist auch jedem der Grund bekannt? Oder handelt es sich hierbei um einen Mythos?

Was das Heizen angeht, gibt es viele Regeln zu beachten - ansonsten geht schnell mal bares Geld flöten. Unter anderem lernt man schon ganz früh, bei geöffnetem Fenster nicht zu heizen. Doch warum genau gibt es diese Regel eigentlich? Und wie bekommt man dennoch frische Luft ins Haus?

Darum ist es falsch, bei geöffnetem Fenster zu lüften

Im Haus ist es zwar kuschlig warm, aber stickig? Dann würde jeder gerne Mal durchlüften. Allerdings ist das bei aufgedrehter Heizung nicht ratsam - bei offenem Fenster wird die erwärmte Luft nämlich sofort nach draußen gezogen und Sie heizen umsonst.

Zudem haben die meisten Heizungen ein Thermostat, an dem die Raumtemperatur eingestellt wird. Durch das Lüften erkaltet der Raum und die Heizung springt automatisch an, um nachzuheizen - was bei geöffnetem Fenster nur noch mehr herausgeschmissenes Geld ist.

So lüften Sie beim Heizen richtig

Deshalb sollten Sie folgendermaßen vorgehen: Lüften Sie vier- bis fünfmal am Tag stoßweise fünf bis zehn Minuten. Die Heizung sollte währenddessen vollständig abgedreht sein. Anschließend wird das Fenster wieder geschlossen - nicht gekippt - und die Heizung wieder aufgedreht. Beim Kippen der Fenster wird nämlich auch zu viel nach draußen geheizt.

Achten Sie auch unbedingt darauf, nur für wenige Minuten stoßzulüften, da ansonsten die Räume zu sehr auskühlen. Dann dauert es hinterher wieder länger, die Zimmer zu erwärmen - was Energie kostet -, außerdem begünstigen Sie damit Schimmelbildung.

