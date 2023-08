Letzte Minute der Waschmaschine: Darum dauert sie immer länger als erwartet

Von: Andrea Stettner

Teilen

Das Ende des Waschgangs zieht sich oft länger hin, als erwartet. Das ist keine Einbildung, sondern hat tatsächlich technische Gründe.

Wer kennt es nicht: Das Waschmaschinen-Display zeigt noch eine Minute an, doch die Waschmaschine schleudert und schleudert. Die letzte Minute scheint gar nicht mehr Enden zu wollen. Ist das alles nur Einbildung? Schließlich vergeht die Zeit gefühlt langsamer, wenn wir auf etwas warten.

Zeitangaben auf der Waschmaschine – darum ist die letzte Minute oft ungenau

Die letzte Minute das Waschgangs zieht sich nicht nur in unserer Wahrnehmung ins schier Endlose. Sie dauert tatsächlich oft länger, als es auf dem Display angezeigt wird. Und das hat technische Gründe, wie Maria Beltran von der Robert Bosch Hausgeräte GmbH gegenüber BR.de verrät: „Grundsätzlich ist es so, dass bei unseren Waschmaschinen jeder Prozessschritt mit einer erwarteten Durchlaufzeit angegeben wird.“ Die Waschmaschine zeigt also lediglich die Zeit an, die für diesen Schritt vorgesehen wurde, und nicht die tatsächliche Zeit.

Warten, bis die Waschmaschine endlich fertig ist. Die letzte Minute dauert oft ungewöhnlich lange. © allOver-MEV/Imago

Kommt es am Ende des Waschgangs zu unerwarteten Problemen, wie etwa einer Unwucht im Schleudergang, versucht die Waschmaschine dies auszugleichen und braucht dafür entsprechend mehr Zeit. Die Zeitangabe auf dem Display ändert sich infolgedessen jedoch nicht. Das liegt auch daran, dass die letzte Minute keinerlei zeitlichen Puffer mehr zulässt. Treten dagegen schon am Anfang und im Laufe des Waschgangs Verzögerungen auf, kann das Gerät die voraussichtliche Programmdauer oft noch korrigieren.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Diese Wasch-Tipps von Oma haben ausgedient Fotostrecke ansehen

Was ist der Grund, wenn die Waschmaschine länger braucht als angegeben?

Wenn die Waschmaschine wieder einmal länger braucht, als gedacht, können laut Hersteller AEG etwa folgende Gründe dahinterstecken:

Zu viel oder das falsche Waschmittel: Führt zu höherer Schaumbildung, welche ein Sensor im Gerät registriert. Die Waschmaschine wartet, bis der Schaum zusammengefallen ist und spült am Ende noch einmal nach. Das ganze wird solange wiederholt, bis sich kein Schaum mehr bildet. Entsprechend länger dauert der Waschgang. Achten Sie also auf die richtige Dosierung entsprechend der Wasserhärte und des Verschmutzungsgrads sowie auf das richtige Waschmittel. Unwucht: Entsteht oft, wenn nur ein großes oder wenige Wäschestücke gewaschen werden. „Beim Schleudern wird die Trommeldrehzahl langsam erhöht. Idealerweise legt sich dabei die Wäsche gleichmäßig als Ring an die Trommel an“, heißt es auf der Support-Seite von AEG. In diesem Fall sammelt sich jedoch die Wäsche an einer Stelle und die Trommel läuft unrund. Der Schleudergang wird dann abgebrochen und die Trommel dreht sich rückwärts, um die Wäsche wieder gleichmäßig zu verteilen. Das kostet Zeit, weshalb die letzte Minute der Waschmaschine länger dauert. Falscher Wasserdruck: Die Waschmaschine zieht sich im Laufe des Waschgangs immer wieder Wasser. Ist der Druck zu niedrig, gelang weniger Wasser ins Gerät und der Pumpvorgang verlängert sich. Um das Problem zu beheben, kontrollieren Sie das Sieb des Wasserzulaufschlauchs – hier finden sich oft Verschmutzungen aus dem Rohrsystem, die entfernt werden müssen. Auch das Flusensieb der Waschmaschine sollt regelmäßig gereinigt werden, damit das Gerät zuverlässig funktioniert.

Bevor Sie in den Urlaub starten, sollten Sie übrigens das Wasser an der Waschmaschine abstellen. Sonst könnte nach der Rückkehr eine böse Überraschung auf Sie warten.