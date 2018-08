Wasser sammelt sich im Kühlschrank? Das können Sie dagegen tun

Unter Ihrem Gemüsefach sammelt sich ständig Wasser in abnormalen Mengen? Dann wird es Zeit nach den Ursaschen zu forschen - und etwas dagegen zu tun.

In jedem Kühlschrank entsteht üblicherweise Kondenswasser, das über einen Ablauf abgeführt wird. Manchmal bilden sich daraus jedoch regelrechte Pfützen, in denen das Essen im untersten Fach untergeht. Um Ihre Mahlzeit zu retten, sollten Sie also der Ursache der Pfützenbildung auf die Spur gehen.

Wasser im Kühlschrank: Das könnten Folgen sein

Denn zu viel Feuchtigkeit im Kühlschrank kann auch böse enden. Schließlich

steigern sich dadurch die Stromkosten,

die Lebensdauer des Kühlschranks kann sich verkürzen und

die Schimmelbildung wird gefördert.

Was kann also für die Pfützenbildung verantwortlich sein. Hier finden Sie vier häufige Ursachen:

Wasser im Kühlschrank: Ist der Ablauf verstopft?

Wenn Kondenswasser nicht wie üblich über den Ablauf verschwindet, steht die Überlegung nahe, dass dieser einfach verstopft ist. Er befindet sich in der Regel mittig an der hinteren Kühlschrankwand. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob sich Essensreste oder Schmutz darin verfangen haben. Manchmal reichen auch schon Staubpartikel, die beim Öffnen ins Innere gelingen aus, um den Abfluss zu verstopfen.

Benutzen Sie dann einfach Zahnstocher oder Wattestäbchen, um die Öffnung wieder frei zu bekommen. Achten Sie allerdings darauf, die Verschmutzungen nicht noch tiefer in den Abfluss zu befördern. Sollte die Verstopfung jedoch durch Schimmel ausgelöst werden, tauen Sie den Kühlschrank lieber vollständig ab und reinigen Sie ihn gründlich von Innen.

Übrigens: Auch wer seine Lebensmittel zu nahe an der Rückwand des Kühlschrankes lagert, sorgt für Pfützen am Boden. Berühren die Verpackungen nämlich die Wand, läuft das Tauwasser ab. Lagern Sie die Lebensmittel also etwas weiter vorne.

Kühlschrankdichtung porös: Wasser sammelt sich an

Ob ein verstopfter Abfluss Schuld an der Wasserbildung ist, stellen Sie ganz einfach fest, indem Sie Wasser darauf verteilen und beobachten, ob es abfließt. Ist dies tatsächlich der Fall, muss der Grund für das Wasser woanders herrühren. Eine weitere Möglichkeit stellt hier eine poröse Kühlschrankdichtung dar. Da nämlich die Luft außerhalb des Kühlschranks um einiges wärmer ist, kann sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Gelangt sie nun über undichte Stellen ins Innere des Kühlschranks, wo es kühler ist, dann bildet sich Wasser oder gar Eis.

Aber keine Bange: Sie können ganz leicht feststellen, ob die Kühlschrankdichtung undicht ist. Warten Sie bis es dunkel wird und schalten Sie alle Lichter ab. Nun legen Sie eine leuchtende Taschenlampe ins Innere des Kühlschrankes und schließen die Tür. Ist nun von außen der kleinste Lichtschimmer zu sehen, dann ist die Tür vermutlich undicht. Versuchen Sie es allerdings erst einmal damit, die Tür fester zu verschließen. Manchmal reicht dies schon aus, um die Fehlerquelle einzudämmen. Hilft allerdings auch das nichts, dann muss eine neue Dichtung her.

Wasser durch zu warmes Essen im Kühlschrank

Sie kennen es bestimmt: Vom leckeren Essen haben Sie wieder viel zu viele Portionen gemacht - und stellen den Rest deshalb schnell in den Kühlschrank. Aber das ist falsch. Denn ist die Mahlzeit noch zu heiß, verdampft das Wasser der Lebensmittel im Kühlschrank und schlägt sich abgekühlt wieder an der Kühlschrankwand nieder. Lassen Sie das Essen lieber vorher abkühlen - mindestens auf Zimmertemperatur - bevor Sie es in den Kühlschrank stellen.

Kühlschrank wird zu häufig geöffnet

Haben Sie schon mal nachgezählt, wie oft am Tag Sie der Gang an den Kühlschrank führt? Vielleicht ja zu oft. Denn bei jedem Öffnen dringt warme Luft ins Innere und schlägt sich als Kondenswasser nieder. Dann hilft es eigentlich nur, den Kühlschrank nicht mehr so oft zu öffnen oder Sie müssen ihn öfter abtauen, um regelmäßig das überflüssige Wasser zu entfernen.

