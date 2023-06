Wasserverbrauch senken und Geld sparen: nützliche Tipps für Haus und Garten

Von: Anna Heyers

Ein bewusster Umgang mit der Ressource Wasser ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern schont nebenbei auch den Geldbeutel. Beides ist gerade im Sommer wichtig, da hier der Verbrauch meist steigt.

Wer Nachrichten schaut, kommt kaum an den Überschwemmungen, Waldbränden oder Dürrephasen verschiedenster Regionen vorbei. Und während einige dieser Katastrophen fern der deutschen Grenze passieren, ist auch hierzulande die Lage alles andere als rosig. Jay Famiglietti vom kanadischen Global Institute for Water Security sagt laut ZDF ganz deutlich: „Satellitendaten zeigen, dass Deutschland in 20 Jahren Wasser im Umfang des Bodensees verloren hat. Das ist unvorstellbar viel Wasser.“

Laut Ökotest „verbrauchen die Deutschen 123 Liter Wasser am Tag. Das ist schon ein Fortschritt – vor knapp 30 Jahren lag der Verbrauch noch bei rund 147 Litern Wasser.“ Trotzdem: Es ist wichtig, besonders im Sommer, darauf zu achten, Wasser zu sparen. Dabei helfen ein paar clevere Tricks rund um Haus und Garten.

Wasserverbrauch senken: Tipps für den Haushalt

Wasser zu sparen ist nicht nur wegen der steigenden Preise ein Muss – sondern auch wegen der Umwelt. (Symbolbild) © Madhourse/Imago

Wasser sparen: Für den Einsatz im Haushalt gibt es ein paar besondere Ventile oder Systeme:

Eckventil : wird unter dem Waschtisch installiert. Reduziert bei einer Zweigriff-Armatur von zwölf Litern Durchfluss pro Minute auf acht Liter. Ersparnis: vier Liter

: wird unter dem Waschtisch installiert. Reduziert bei einer Zweigriff-Armatur von zwölf Litern Durchfluss pro Minute auf acht Liter. Ersparnis: vier Liter Perlstrahler/Luftsprudler : Drosselt die Wassermenge und mischt gleichzeitig Luft ins Wasser. So aufgeteilt in kleine Tropfen fühlt sich der Strahl weich und dick an. Nicht geeignet für drucklose Armaturen.

: Drosselt die Wassermenge und mischt gleichzeitig Luft ins Wasser. So aufgeteilt in kleine Tropfen fühlt sich der Strahl weich und dick an. Nicht geeignet für drucklose Armaturen. Durchflussbegrenzer : Reduziert Wasserfluss um 40 bis 50 Prozent. Er kann auch bei älteren Hahn-Modellen nachgerüstet werden und es gibt ihn zudem auch für den Duschkopf.

: Reduziert Wasserfluss um 40 bis 50 Prozent. Er kann auch bei älteren Hahn-Modellen nachgerüstet werden und es gibt ihn zudem auch für den Duschkopf. Armatur mit Thermostat : Fast sechs Liter werden beim Duschen verschwendet – nur auf der Suche nach der korrekten Temperatur. Das Thermostat erspart dies – und der Duschspaß kann schneller beginnen.

: Fast sechs Liter werden beim Duschen verschwendet – nur auf der Suche nach der korrekten Temperatur. Das Thermostat erspart dies – und der Duschspaß kann schneller beginnen. Stopp-Funktion beim WC: Je nach „Geschäft“, sollte man die richtige Wassermenge bei der Toilettenspülung wählen. Für Fäkalien braucht man bis zu sechs Liter (Spülkasteninhalt), nur für Urin weniger Wasser. Hier helfen die Stopp-Tasten, die bei zahlreichen Toiletten installiert sind. Ältere Spülkästen lassen sich häufig nachrüsten.

Übrigens: Ein Ziegelstein oder mit Wasser gefüllte Flaschen im Spülkasten sparen zwar auch Wasser, sind aber nicht so flexibel wie eine Stopp-Taste. Das kann sich dann rächen, wenn das große Geschäft einfach nicht verschwinden will – weil Wasser und Power fehlen.

Wasserverbrauch senken: Tipps für den Garten

Im Garten lässt sich ebenfalls hier und da Wasser sparen – auch im Sommer.

Regenwasser : Wer kann, sollte Regenwasser sammeln, z.B. in einer Tonne. Damit können Pflanzen ganz wunderbar (und kostengünstig) gegossen werden.

: Wer kann, sollte Regenwasser sammeln, z.B. in einer Tonne. Damit können Pflanzen ganz wunderbar (und kostengünstig) gegossen werden. Zeitpunkt : Am besten in den frühen oder späten Stunden des Tages gießen. Dann verdunstet das Wasser nicht so schnell und die Pflanzen können es besser aufnehmen.

: Am besten in den frühen oder späten Stunden des Tages gießen. Dann verdunstet das Wasser nicht so schnell und die Pflanzen können es besser aufnehmen. Mulch : Eine Schicht Mulch über der Erde sorgt dafür, dass diese nicht so schnell austrocknet – und man nicht so schnell wieder gießen muss.

: Eine Schicht Mulch über der Erde sorgt dafür, dass diese nicht so schnell austrocknet – und man nicht so schnell wieder gießen muss. Pflanzenauswahl : Pflanzen aus mediterranen, trockenen Regionen können gut mit Sonne und Dürre umgehen. Sie müssen nicht so häufig gegossen werden, wie empfindlichere Exemplare. Zusatztipp: Abgestorbene Teile regelmäßig entfernen.

: Pflanzen aus mediterranen, trockenen Regionen können gut mit Sonne und Dürre umgehen. Sie müssen nicht so häufig gegossen werden, wie empfindlichere Exemplare. Zusatztipp: Abgestorbene Teile regelmäßig entfernen. Seltenes Mähen: Wer das Gras länger wachsen lässt, profitiert von einer besseren Feuchtigkeitsspeicherung im Boden.