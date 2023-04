Warum Sie Spargel besser waschen sollten, auch wenn er geschält wird

Weißer Spargel wird zwar geschält, was aber nicht heißt, dass man die Stangen vor der Zubereitung nicht besser unter Wasser abwäscht.

Was wäre das Frühjahr ohne weißen Spargel? Noch bis zum Johannistag werden die leckeren Stangen geerntet und vorzugsweise zusammen mit Kartoffeln und Butter oder Sauce hollandaise gegessen. Doch auch weißen Spargel sollten Sie vor der Zubereitung waschen.

Weißen Spargel muss man erst schälen, dann kann man ihn essen. © Gudrun Krebs/Imago

Spargel ist gesund, lecker und wirkt entwässernd. In Deutschland ist weißer Spargel beliebter als sein grüner Artgenosse. Doch die meisten Menschen, die weißen Spargel zubereiten, schälen ihn einfach, ohne ihn vorher zu waschen. Und wenn der Spargel klassisch gekocht wird, ist das auch kein Problem. Verwenden Sie ihn allerdings in Salaten, marinierten Gerichten oder wird er nur kurz in einer Sauce erhitzt, so ist es besser, ihn vorher zu waschen, da sich insbesondere am Spargelkopf, der nicht geschält wird, Bakterien, Viren und Pestizidrückstände befinden können.

Gehen Sie beim Waschen wie folgt vor:

Schälen Sie den Spargel wie gewohnt und sparen Sie dabei die Kopfpartie aus.

Waschen Sie den geschälten Spargel unter lauwarmem Wasser gründlich ab.

Lassen Sie ihn in einem Sieb abtropfen und tupfen Sie ihn gegebenenfalls mit Küchenpapier trocken.

Bereiten Sie den Spargel nicht direkt zu, können Sie ihn auch in einem feuchten Küchentuch im Kühlschrank aufbewahren. So gelagert, hält er sich für einige Tage.

Grüner Spargel wird übrigens anders gelagert als weißer Spargel: er bleibt auch etwas länger frisch als weißer.