Wir feiern 45 Jahre Möbel in Bad König und alle anderen Einrichtungshäuser feiern mit! Es gibt tolle Rabatte und ein großes Jubiläums-Gewinnspiel mit fantastischen Preisen.

Freuen Sie sich über bis zu 25% Rabatt auf Möbel und bis zu 50% auf Ihre neue Küche. In allen unseren Einrichtungshäusern von Möbel Kempf und Mobile Wohnspass feiern wir 45 Jahre Möbel in Bad König. Erfüllen Sie sich Ihre persönlichen Wohnträume zu Bestpreisen!

Im Jahr 1972 legte MÖLA den Grundstein für die Verwirklichung von Wohnwünschen in Bad König und bot auf ca. 5000 Quadratmetern eine umfangreiche Vielfalt an Möglichkeiten an: Jetzt waren auch im Odenwald und seiner Umgebung eine individuelle Einrichtung möglich.

1988 wurde die damalige MÖLA von der Unternehmerfamilie Kempf aus Sulzbach am Main übernommen – so wurde aus dem „Möbellager“ ein Einkaufsschlager. Möbel Kempf setzte damit ein Zeichen für eine noch umfangreichere Palette von Einrichtungsgegenständen, wobei Modernität, Solidität und eine realistische Kalkulation stets die Säulen des Geschäftsmodells waren.

Um den Wünschen der Kunden gerecht zu werden, musste man 1995 erweitern. Bereits jetzt ist Möbel Kempf das größte Einrichtungszentrum im Odenwald! Sortiment, Präsentation und Preisgestaltung bilden abermals eine Einheit: Seit dem Jahr 2000 bietet die Abteilung Junges Wohnen Möbel aktuellster Designs. Neben den Klassikern und Premiumangeboten kommen Wohnaccessoires neuster Trends in großer Auswahl hinzu. Mit Hausleiter Roland Sommer, der seit über 25 Jahren das Team aus 130 Mitarbeitern führt, zeigt sich Möbel Kempf in Bad König auch heute in einer Spitzenposition der Einrichtungshäuser.

Tolle Rabatte, viele Aktionen und ein großes Gewinnspiel

Wir feiern 45 Jahre Möbel in Bad König und alle unsere Einrichtungshäuser feiern mit! Sie sparen 25% Rabatt auf Möbel und sogar bis zu 50% auf Küchen. Des Weiteren können Sie sich auf spezielle Jubiläumsangebote und Aktionen freuen. Sie sind noch auf der Suche nach passenden Gartenmöbeln? Kaufen Sie Ihre neue Outdoor-Einrichtung mit bis zu 25% Eröffnungsrabatt zum Saison-Start 2017!

Beim großen Jubiläums-Gewinnspiel erwarten Sie fantastische Preise:

Insgesamt 5 moderne Lotusgrills, zwei hochwertige E-Bikes und sogar eine 7-tägige AIDA Mittelmeer-Kreuzfahrt für zwei Personen. Mitmachen können Sie über die Teilnahme-Karten, welche in den Einrichtungshäusern ausliegen.

Einfach ausfüllen und bis spätestens 17. Juni 2017 dort wieder abgeben. Oder über Facebook

Jetzt vorbeischauen, teilnehmen und mit etwas Glück einen der 8 Preise gewinnen! Feiern Sie jetzt mit – wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren Einrichtungshäusern Bad König, Aschaffenburg, Sulzbach und Egelsbach!

Alle Informationen und weitere außergewöhnliche Angebote finden Sie unter www.moebel-kempf.de