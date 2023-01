Ausmisten in nur 15 Minuten: Fünf Orte, an denen Sie sofort loslegen können

Von: Andrea Stettner

Die Wohnung auszumisten kostet viel Zeit. Dabei reichen oft schon wenige Minuten, um die gängigen „Hotspots“ von altem Krempel zu befreien.

Im Laufe der Zeit sammeln sich allerlei Dinge in der Wohnung an. Vieles davon ist sicherlich nützlich. Aber leider liegt auch jede Menge Krempel herum, der nie gebraucht wird. Dann ist Ausmisten angesagt – aber wo anfangen? Wir zeigen Ihnen, welche Bereiche der Wohnung sich schon mit wenig Aufwand von Überflüssigem befreien lassen. Schon 15 Minuten genügen, um mehr Ordnung zu schaffen. Dabei sollten Sie jedoch unbedingt typische Fehler vermeiden. Los geht‘s!

Chaos im Kleiderschrank? Schon 15 Minuten Ausmisten reichen, um wieder mehr Ordnung zu schaffen. © Westend61/Imago

1. Sockenschublade

Zerrissene Strümpfe oder einzelne Socken – wer kennt es nicht, das Chaos in der Sockenschublade? Doch damit ist jetzt Schluss: Einzelne Socken, die schon längere Zeit ein Single-Dasein führen, entsorgen Sie kurzerhand im Restmüll. Löchrige Socken, die Sie nicht stopfen können, landen ebenso in der Tonne. Auch andere Bereiche des Kleiderschranks lassen sich in wenigen Minuten ausmisten.

2. Medikamentenschrank

Das Medikamentenschränkchen führt ebenfalls oft ein Schattendasein in der Wohnung und quillt deshalb regelmäßig über. Entsorgen Sie alte und abgelaufene Medikamente – dann fällt auch nichts mehr heraus.

3. Spiegelschrank im Badezimmer

Ein mindestens genauso schlimmer Hotspot, also für Unordnung anfälliger Ort in der Wohnung, ist der Spiegelschrank im Badezimmer. Hier sammeln sich mit der Zeit jede Menge Tuben, Cremes, Make-up-Tiegel oder Nagellackfläschchen, die entweder alt oder nie benutzt wurden. Am besten alles einmal ausräumen – und dann nur noch die Dinge in den Schrank, die Sie auch wirklich noch verwenden.

4. Zeitschriftenstapel

Ob Zeitschriftenständer oder Abstelltisch: In nahezu jedem Wohnzimmer gibt es einen Platz, in dem sich gelesene wie ungelesene Zeitschriften sammeln. Alle Magazine, die älter als ein Jahr sind, dürfen jetzt ins Altpapier. Den Rest sollten Sie innerhalb der nächsten Tage durchblättern oder verschenken.

5. Küchenutensilien

Auch in der Küche sammeln sich oft diverse Geräte, die nie gebraucht werden. Oder wann haben Sie zuletzt Ihren Schokobrunnen genutzt? Auf Verkaufs-Plattformen lassen sich oft noch gute Preise erzielen, gerade bei Markengeräten. Ausmisten, und dabei auch noch Geld verdienen – so schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Oder Sie versuchen es einmal mit der 12-12-12 Methode, die Sie ebenfalls von überflüssigem Ballast befreit.