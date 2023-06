Fruchtfliegen in der Wohnung? Nicht nur mithilfe von Essig können Sie sie loswerden

Typisches Problem im Sommer

Die gern auch als Essig- oder Taufliegen genannten Insekten können im Sommer zur Plage werden. Bei höheren Temperaturen locken verschiedene Düfte sie bevorzugt in die Küche.

Fruchtfliegen in der Wohnung wünscht sich wohl niemand. An warmen Sommertagen ist es allerdings schnell passiert, dass die Fliegen in der Küche landen, wo das Obst oder Gemüse steht. Denn bei höheren Temperaturen werden die auch gern als Essig- oder Taufliegen bezeichneten Insekten durch die Düfte angelockt. Sie legen ihre Eier auf überreifem Obst oder faulenden Kartoffeln ab, aber auch Essig oder Wein zieht die Fliegen magisch an.

Fruchtfliegen in der Wohnung vermeiden: Obst im Kühlschrank lagern

Grundsätzlich gilt: Wer Fruchtfliegen möglichst nicht in seiner Küche haben will, sollte reifes Obst schnell aufbrauchen oder im Kühlschrank lagern. Keine Sorge: Selbst bei niedrigen Temperaturen verliert es nicht sein Aroma. Auch Fruchtsäfte sollte man in der Küche nicht offen herumstehen lassen. Leere Flaschen spült man vorsorglich am besten aus. Und auch sonst sollte man an warmen Tagen penibel darauf achten, dass keine Essensreste in der Küche herumstehen und die Abfallbehälter immer geschlossen sind beziehungsweise, dass man den Restmüll direkt entsorgt.

Fruchtfliegen in der Küche mithilfe von Essig loswerden

Haben sich Fruchtfliegen bereits in der Küche breitgemacht, kann man sie mithilfe von Hausmitteln loswerden. So kann man ihnen mit dem süßen beziehungsweise säuerlichen Geruch, der sie anlockt, eine Falle stellen, wie 24garten.de berichtet. Demnach kann man etwas Weinessig mit ein wenig Fruchtsaft und einem Spritzer Spülmittel in einer Schale oder einem Glas mischen (und bei Bedarf über das Gefäß noch eine Folie legen, die man vorher perforiert hat) und dann das Gefäß eine Weile stehen lassen. Der Essig- beziehungsweise Saftgeruch lockt die Fruchtfliegen an. Das Spülmittel wiederum sorgt dafür, dass die Flüssigkeit die Oberflächenspannung verliert, sodass die Schädlinge beim Landen darin ertrinken.

Schonendere Methode mithilfe einer Bananenschale

Eine schonende Methode ist zu empfehlen, mit der man Fruchtfliegen lebend fangen kann: In eine offene Plastiktüte legt man eine Bananenschale als Lockmittel, so der Tipp. Sind dort nach ein paar Stunden zahlreiche Fliegen gelandet, kann man die Tüte mitsamt des Inhalts geschlossen zur Biotonne vor die Tür bringen, wo man die Fruchtfliegen freilässt.

