Saubere Wohnung? Zehn Minuten putzen am Tag sind ausreichend

Von: Laura Knops

Mit der „Simply-Clean“-Methode soll die Wohnung dauerhaft vorzeigbar und aufgeräumt bleiben. Wie Sie das Putzen in den Alltag integrieren.

Während Putzen für manche Menschen eine entspannende Beschäftigung ist, würden andere lieber ganz darauf verzichten. Egal zu welcher Sorte Mensch Sie gehören – mit einer einfachen Methode gelingt es auch den größten Putz-Muffeln ihre Wohnung effektiv zu reinigen. Und das mit nur wenig Aufwand. Erleichtert wird das Aufräumen und Putzen dabei durch die sogenannte „Simply-Clean“-Methode. Was Sie dabei beachten müssen, erfahren Sie hier.

„Simply-Clean“: Tägliches Putzen in den Alltag integrieren

Schon wenige Minuten am Tag sollen ausreichen – Mit einem Wochenplan soll das tägliche Putzen erleichtert werden. © Sorapop/Imago

Das „Simply-Clean“-Konzept verspricht eine stets saubere Wohnung in kurzer Zeit. Schon zehn bis 15 Minuten täglich müssen dazu investiert werden. Entwickelt wurde die Methode von der amerikanischen Autorin und Bloggerin Becky Rapinchuk, die in ihrem Buch erklärt, wie man statt dem anstrengenden wöchentlichen Großputz sich die Arbeit lieber täglich in kleine Häppchen einteilt. So kann man nicht nur dauerhaft mit einer vorzeigbaren Wohnung glänzen. Auch bleiben dabei alle Räume gleichbleibend sauber und aufgeräumt.

Ein täglicher Putzplan hilft, den wöchentlichen Wohnungsputz zu umgehen. Denn mit einem Putzplan geht man laut Becky Rapinchuk systematischer und zeiteffizienter vor. Schon zehn bis 15 Minuten am Tag sollen dabei ausreichend sein. Eingeplant werden kann diese „Putz-Zeit“ sowohl am Morgen nach dem Aufstehen oder aber am Abend, ganz so, wie es in den individuellen Tagesplan passt.

Wohnung in zehn Minuten putzen: So gelingt der Wochenplan

Damit die „Simply-Clean“-Methode funktioniert, werden die verschiedenen Haushaltsaufgaben in drei verschiedene Kategorien eingeteilt:

Tägliche Aufgaben: Wer Ordnung in der Wohnung halten möchte, kommt um manche Dinge nicht herum. Egal ob es sich um das Bett machen, aufräumen oder Wäsche waschen handelt. Erledigt man jeden Tag ein bisschen, fällt am Wochenende nicht so viel Arbeit an.

Wer Ordnung in der Wohnung halten möchte, kommt um manche Dinge nicht herum. Egal ob es sich um das Bett machen, aufräumen oder Wäsche waschen handelt. Erledigt man jeden Tag ein bisschen, fällt am Wochenende nicht so viel Arbeit an. Wöchentliche Aufgaben: Größere Aufgaben sollten einmal in der Woche erledigt werden. Dazu zählen das Bad putzen, Staub wischen, Staubsaugen, den Boden wischen und die Bettwäsche wechseln. Plant man jeden Tag der Woche eine dieser Aufgaben ein, gelingt die „Simply-Clean“-Methode ganz einfach.

Größere Aufgaben sollten einmal in der Woche erledigt werden. Dazu zählen das Bad putzen, Staub wischen, Staubsaugen, den Boden wischen und die Bettwäsche wechseln. Plant man jeden Tag der Woche eine dieser Aufgaben ein, gelingt die „Simply-Clean“-Methode ganz einfach. Monatliche Aufgaben: Einige Dinge müssen je nach Gebrauch und Wichtigkeit deutlich seltener gereinigt werden. Dazu gehören unter anderem das Reinigen des Backofens oder Fenster putzen.

Funktionieren soll die Methode, indem jeden Tag zusätzlich zu den täglichen To-dos mindestens eine der Aufgaben erledigt wird, die wöchentlich anfallen. Doch: Ob sich wirklich alle Aufgaben in nur zehn bis 15 Minuten täglich abarbeiten lassen, hängt natürlich auch von der individuellen Lebenssituation ab.