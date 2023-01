Zimmerpflanzen für Dummies: Zehn Exemplare, die wirklich pflegeleicht sind

Von: Ines Alms

Zimmerpflanzen sind keine hohe Kunst. Mit den Beispielen in dieser Bildergalerie gelingt sogar Anfängern ohne Talent die Begrünung der Wohnung.

1 / 10 Wenn der Name mal kein Omen ist: Die Glücksfeder benötigt nicht viel Licht und nur selten Wasser. © Westend61/Imago

2 / 10 Der Glücksbambus ist so pflegeleicht, dass er nicht einmal Erde benötigt – Wasser reicht auch. © agefotostock/Imago

3 / 10 Der dicke Stamm des Elefantenfußes speichert Wasser – daher bloß nicht zu viel gießen. Nur ein sonniges Plätzchen wäre schön. © agefotostock/Imago

4 / 10 Der Klassiker unter den Pflegeleichten: Der Bogenhanf sieht schick aus und kann im Sommer sogar draußen stehen. © Westend61/Imago

5 / 10 Die Yuccapalme oder Palmlilie mag keine nassen Füße, ist sonst aber sehr robust. © agefotostock/Imago

6 / 10 Selbst wenn die Grünlilie eingehen sollte, hat man ruckzuck neue Ableger gemacht. © Leemage/Imago

7 / 10 Auch große Zimmerpflanzen wie das Fensterblatt (Monstera) können sehr pflegeleicht sein. © Cavan Images/Imago

8 / 10 Und er blüht, blüht, blüht. Aber dafür sollte man den Osterkaktus im Winter in Ruhe lassen. © Panthermedia/Imago

9 / 10 Heller oder schattiger Standort: egal. Aber ein regelmäßiges Besprühen des Einblatts mit kalkarmen Wasser wäre schön. © Westend61/Imago

10 / 10 Als Sukkulente benötigt der Geldbaum kaum Wasser. Aber dafür etwas mehr Licht. © agefotostock/Imago

Es gibt ja Menschen, die bekommen jede Zimmerpflanze kaputt. Aber die schaffen sich vermutlich auch keine neue an. Wer aber gern etwas lebendiges Grün in seinen eigenen vier Wänden hat und ein paar minimal aufwendige Anforderungen an Standort und Pflege erfüllt, kann mit den Pflanzen in der Bildergalerie auch ohne grünen Daumen lange einen schönen Anblick haben.

Neben Kakteen, die bekanntermaßen nicht viel Fürsorge benötigen, gibt es unterschiedlichste robuste Zimmerpflanzen von kleinen Sukkulenten bis hin zu großen Palmen, die alle meist nur wenig Wasser benötigen und gerne einfach mal in Ruhe gelassen werden.