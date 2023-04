Um Zucchini platzsparend anzubauen, ist eine Rankhilfe nötig

Teilen

Vor allem beim Anbau im Kübel sind Rankhilfen für ein vertikales Wachstum hilfreich. © Panthermedia/Imago

Zucchini wachsen auf engem Raum sehr gut vertikal in die Höhe. Da sie dies nicht von alleine können, ist eine Unterstützung in Form von Rankhilfen wichtig.

Mehr zum Thema Wer Zucchini platzsparend anbauen möchte, benötigt eine Rankhilfe

Vielleicht haben Sie den Begriff Kletterzucchini schon einmal gehört. Dies ist mehr eine phantasievolle Umschreibung als eine spezielle Züchtung, denn Zucchini wachsen, sofern man sie lässt, so ausladend, dass sie sich gut als Rankpflanzen eignen. Sie können sich im Gegensatz zu Clematis oder Wein allerdings nicht festhalten, denn sie besitzen keine Rankorgane beziehungsweise Ranken, die das völlig selbstständig ermöglichen. Hier ist Unterstützung gefragt.

Welche Rankhilfen sich für Zucchini eignen, weiß 24garten.de.

Insbesondere auf dem Balkon oder als Kübelpflanze bietet sich für die meisten Zucchini ein vertikaler Anbau an, solange sie zu einer Sorte gehören, die prinzipiell lange Triebe bildet. Dieser Anbau in die Höhe ist platzsparend und ermöglicht der Pflanze reichlich Raum, sich auszubreiten und ungebremst Früchte zu bilden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Zucchini nicht direkt auf der Erde aufliegen und nicht in Gefahr laufen zu faulen, auch die Gefahr von Mehltau ist geringer. Außerdem fällt die Ernte leichter.