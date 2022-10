Zucchini fermentieren: Mit einem Himbeerblatt bleiben sie knackig

Teilen

Zucchini lassen sich einfach fermentieren. Mit einem Himbeer- oder Brombeerblatt bleiben sie knackiger. © Panthermedia/Imago

Das Fermentieren ist eine einfache und günstige Methode, um Gemüse wie Zucchini haltbar zu machen. Mit einem Trick bleibt es auch knackig.

Die Fermentation ist eine sehr alte, aber auch schmackhafte Art der Konservierung von Gemüse. Die Zubereitung ist leicht und außer Salz, Wasser und den gewünschten Zutaten wird nichts benötigt. Vor allem ein wasserreiches Gemüse wie Zucchini wird schnell matschig. Hier können ein Himbeer- oder ein Brombeerblatt Abhilfe schaffen.

Wie man Zucchini fermentiert, weiß 24garten.de.

Was beim Kompostieren unerwünscht ist, ist beim Fermentieren vorteilhaft: Pflanzenblätter, die so viele Gerbstoffe enthalten, dass sie sich kaum zersetzen. Dies ist zum Beispiel bei Wein,- Eichen- und Walnussblättern der Fall. Auch Blätter von Himbeeren oder Brombeeren zählen dazu, die auch in Tees gern eingesetzt werden und sowohl antioxidativ gegen freie Radikale als auch gegen Bakterien wirken.