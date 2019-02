Sie hat keine Angst vor großen Flächen

Jügesheim – Jurema Schmidt hat sich Gott Jokus verschrieben. Die Förderpreisträgerin der Giesemer Fastnacht ist ein Multitalent und bringt sich reichlich im JSK ein: Sie ist Trainerin der Garde, Hessenmeisterin mit der TGW Mannschaft und Titelseitengestalterin der Narrenpost. Von Simone Weil

Außerdem entwirft die 30-Jährige den Kampagne-Orden und malt das etwa 20 Quadratmeter große Bühnenbild der JSK-Fastnacht in der Aula der Georg-Büchner-Schule komplett alleine. Dafür nimmt sich die promovierte Chemikerin extra eine Woche Urlaub. Sie malt einige Stunden täglich. „Es ist zwar viel Arbeit, aber es macht mir auch Spaß“, erklärt die Wissenschaftlerin, die beim Pharmakonzern Stada in der Qualitätssicherung tätig ist.

+ Nicht nur dieses JSK-Bühnenbild stammt von Jurema Schmidt, sie hat auch schon einige Garagentore und Mauern in Rodgau verschönert. © Weil Einen Widerspruch von Fastnacht und Naturwissenschaft sieht Jurema Schmidt nicht, ganz im Gegenteil: Für sie ist es ein schöner Ausgleich und sie ist nicht „so sehr in einer Blase“. „Ein Chemiker muss kreativ sein“, ist die Gardetänzerin überzeugt. Dennoch komme ihr zugute, dass sie strukturiert an viele Dinge herangehe.

Sie sei regelrecht mitgerissen worden, erinnert sich der Fastnachtsfan an die Anfänge in der Abteilung. Denn mit ihren gerade mal 30 Jahren ist sie schon ein alter Hase und seit 14 Jahren dabei. Sie sei häppchenweise eingestiegen, erzählt sie. Zunächst schminkte sie die anderen Narren. Doch nach zwei Kampagnen in der Maske war es um sie geschehen. Mit der Garde ist sie bei allen Veranstaltungen dabei: „Das möchte ich nicht mehr missen“, erzählt sie begeistert.

Dass manche anderen Menschen mit Fastnacht nichts am Hut haben, findet die junge Frau nicht so schlimm. Allerdings ärgert sie sich, wenn alles pauschal abgetan wird oder sie nicht einmal gefragt wird, was sie so fasziniert. „Die Brauchtumspflege, die schöne Gemeinschaft, der tolle Sport und der Spaß“, zählt sie schnell auf.

Obwohl das Tanztalent längst ein Profi auf der Bühne ist, hat sie Lampenfieber. Immerhin hat sie wie die anderen Beteiligten ein ganzes Jahr lang für den Auftritt gearbeitet. Und plötzlich „kribbelt es auf der Haut wie ein kleines Feuerwerk“.

Mit Ritualen bekommt die junge Frau ihre Nervosität in den Griff. Dazu gehören eine Banane und Laugengebäck kurz vor dem Auftritt. Einmal hatte sie die Banane vergessen und sie glaubte, gar nicht auf die Bühne gehen zu können. Irgend wie hat es dann doch noch geklappt. Die Fassenacht aufgeben? Das kommt gar nicht in Frage. Denn Jurema Schmidt fühlt sich damit „pudelwohl“.