158. Internationale Lederwarenmesse in Offenbach im Zeichen der Digitalisierung

Von: Lisa Schmedemann

Online geht’s noch weiter: Sophie Neumann (rechts) zeigt Besucherinnen aus Polen den Katalog für die neue Kollektion auf dem Tablet. Darin kann auch abseits des Messetrubels gestöbert werden. © SChmedemann

Die 158. Internationale Lederwarenmesse ist die wichtigste in der Branche. Sie will zukunftsweisend agieren und bietet diesmal neue Formate an, etwa die „Future Hub“.

Offenbach – Noch einige Wassertropfen aus der Pipette – und die Kamera läuft. Die Filmemacher Hanjo Brucherseifer und Jakob Müller Bouhlou sind Teil der „Content Crew“ der 158. Internationalen Lederwarenmesse (ILM) und setzen Ausstellungsstücke in Szene, um Produktvideos zu erstellen. Aussteller haben die Möglichkeit, eine 10- bis 15-sekündigen Werbefilm von ihren Koffern und Taschen drehen zu lassen, der dann geschnitten und finalisiert wird. Verfolgen können das die Messebesucher live an großen Bildschirmen. „Mit den Clips kann man etwa auf Social Media werben“, sagt Brucherseifer. Dass Digitalisierung, künstliche Intelligenz und soziale Medien zu wichtigen Themen in der traditionsreichen Lederwarenbranche geworden sind, zeigen Vorträge und Angebote auf der Herbstausgabe der Fachmesse deutlich.

So spricht Ingrid Lang, die unter ihrem Pseudonym „FrauEinzelhandel“ Gewerbetreibende berät, davon, dass man sich mit seinem Ladengeschäft sichtbar machen soll – doch nicht nur an seinem Standort, sondern auch im Internet. „Das Einkaufserlebnis beginnt schon, bevor der Kunde den Laden betritt“, sagt Lang. Um sich über weitere Ideen auszutauschen, „die der Branche guttun“, hat die ILM mit „Future Hub“ ein neues Konzept ins Leben gerufen: Im ersten Stock des Messegebäudes an der Kaiserstraße können sich Besucher eingehender mit den von Ingrid Lang angerissenen Themen auseinandersetzen.

Die ILM gilt als „Marktplatz der Lederwarenindustrie“

„Wir wollen zukunftsweisend für die gesamte Branche sein“, sagt auch Arnd Hinrich Kappe, Geschäftsführer der Messe, der die ILM als „Marktplatz der Lederwarenindustrie“ bezeichnet. Und das seit mehr als 70 Jahren. Er freut sich, dass unter den beinahe 300 Ausstellern neue Marken vertreten sind. „Das ist fast das Niveau, das wir vor Corona hatten“, sagt Kappe.

Auf der nahezu ausgebuchten Fläche dominieren für die kommende Frühlingssaison bunte Farben – manche sind dezent gehalten, andere sind besonders knallig. Andere Taschen sehen aus wie Süßigkeitengeschäfte oder Bonbongläser und bilden einen Kontrast zu derberen Modellen mit Praxisbezug – etwa eine Zigarettenschachteltasche mit integriertem Feuerzeughalter aus naturbelassenem Leder.

Am Stand von Gianni Conti dominiert die klassische Ledertasche in gedeckteren Farben. „Wir haben hier die eher ‘konsumigeren’ Waren“, beschreibt Vertriebler Ingo Schulz. Die Messe, an der das Unternehmen seit 25 Jahren teilnimmt, ist ein wichtiges Ereignis im Kalender der Firma. „Wir sprechen hier mit Menschen aus der ganzen Welt“, fügt Cinzia Ramaccioni hinzu – „von Finnland bis Südafrika“. „Die Kommunikation ist wichtig“, sagt Claudia Schulz, Sprecherin des Bundesverbands der Schuh- und Lederwarenindustrie. Der Erfolg der Messe sei ein Resultat der engen Zusammenarbeit der Verbandsgruppen.

Die Offenbacher Messe zieht Besucher aus rund 60 verschiedenen Ländern an.

Der Veranstalter schätzt, dass aus rund 60 Ländern Besucher anreisen. Fasziniert von dieser Bandbreite ist auch Sophie Neumann. Die Oberstufenschülerin hat die Sommerferien für ein Praktikum bei Meier Lederwaren genutzt. Das Offenbacher Traditionsunternehmen ist von Beginn an Teil der ILM und präsentiert dort seine Marke „Emily & Noah“. Die Praktikantin darf gleich mit anpacken und zwei Besucherinnen aus Polen betreuen, die sich für die neue Kollektion der Offenbacher interessieren. „Es ist spannend zu erleben, was hier alles aufeinandertrifft“, findet Neumann.

Auf einem Tablet schauen sie sich die Kollektionen an. Nach viel Scrollen und Wischen auf dem Display sind die Damen angetan und Vertriebler Oliver Lamm weiß, wo er ansetzen muss. „Ich sende Ihnen den Katalog per Mail zu, dann können Sie in Ruhe schauen“, sichert er den Damen auf Englisch zu. „Digitalisierung? Die ist einfach wichtig“, sagt Lamm. Er will digital sowie analog den Kunde etwas bieten.

