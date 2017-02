24-Jährige bei Unfall in Offenbach schwer verletzt

Offenbach - Eine 24-jährige Offenbacherin ist am Mittwochnachmittag bei einem Autounfall auf der Waldstraße schwer verletzt worden.

Die Fahrerin war nach Angaben der Polizei gegen 15.50 Uhr in ihrem blauen VW Golf in Richtung Stadthalle unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 135 von einem ausparkenden VW Touran gerammt wurde. Ihr Wagen kam ins Schleudern, überschlug sich und landete auf dem Dach. Dabei wurde ein weiteres parkendes Auto touchiert. Die Fahrerin war zunächst hinter dem Steuer eingeklemmt, konnte aber nach kurzer Zeit befreit und ins Krankenhaus gebracht werden.

Für die Bergung und die Untersuchung des Unfallorts hatte die Polizei die Waldstraße zwischen Birkenlohrstraße und Friedrichsring komplett gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 069/8098-5100 zu melden. (san)