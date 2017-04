28.000 Euro Schaden: Polizei schnappt betrunkenen Flüchtigen

Offenbach - Fast einen Kilometer weit schafft es ein Autofahrer, nach einem Unfall auf der Dietesheimer Straße mit seinem ziemlich zertrümmerten Wagen. Die Polizei folgt der Spur.

Eine Polizeistreife folgte in der Nacht zum Sonntag gegen 3.45 Uhr deutlichen Spuren auf der Fahrbahn und nahm den flüchtigen Autofahrer in der Schillerstraße fest. Der 57-Jährige hatte zuvor mit seinem Wagen auf der Dietesheimer Straße in Höhe Nummer 40 einen geparkten Wagen gerammt, dann vor Ort gewendet und war mit kaputtem Vorderreifen davongefahren. Der Autofahrer flüchtete wohl, weil er laut Polizei ziemlich alkoholisiert war. Der wohl tiefe Blick ins Glas war auch Grund für eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Den Gesamtschaden zum Unfall beziffert die Polizei mit etwa 28.000 Euro. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069/8098-5100. (dr)

Rubriklistenbild: © Polizei