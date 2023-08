59-Jähriger Alzheimer-Patient berichtet, wie sich die Krankheit anfühlt

Von: Christian Reinartz

Alzheimer stellt das Leben auf den Kopf. Der erkrankte Rainer B. und seine Frau Beate sprechen offen über die Belastung durch die Krankheit. © Reinartz

Rainer B. hat Alzheimer und beschreibt, wie es ist, zu merken, dass einem der Verstand langsam entgleitet.

Offenbach – „Den Moment als wir die endgültige Diagnose per E-Mail im Urlaub erhalten haben, werde ich nie vergessen“, sagt Rainer B. Im selben Moment wird sein Blick traurig. Auch wenn es eine furchtbare Erinnerung ist. Er wird sie vergessen. Irgendwann. Unweigerlich.

Er steht damals, im September vergangenen Jahres, mit seiner Frau Beate an einer Stadtmauer im kroatischen Motovun. Als sie die nüchternen Zeilen des Befunds Neurologie von ihrem Handybildschirm vorliest, füllen sich ihre Augen mit Tränen. Rainer B. braucht einen Moment länger, um das Gehörte zu realisieren, dann kommen auch ihm die Tränen. „Wir haben beide geweint, weil wir wussten, dass nichts mehr sein wird, wie es war“, sagt B. Die Worte kommen langsam aus seinem Mund, mit Bedacht. Nichts deutet für einen Laien auf Alzheimer hin. Und doch sind sein Leben und das seiner Frau bereits jetzt schwer von der tückischen Krankheit gezeichnet.

Vorboten des Vergessens sind schwer zu ertragen

Er 59, sie 67. Seit 27 Jahren sind sie ein Paar. Besser kann man sich eigentlich nicht kennen. Umso schwerer sind die Vorboten des Vergessens zu ertragen. „Es sind zwar nur Kleinigkeiten, aber sie tun unglaublich weh“, sagt Beate B. Das morgendliche Frühstücksbrot ist so ein Beispiel. Früher habe ihr Mann seine zwei Scheiben erst in der Mitte auseinandergeschnitten und dann jeweils zwei Hälften mit Käse- und zwei mit Wurst belegt. Seit Kurzem hat sich dieses Ritual verändert. Er teilt die Scheiben nicht mehr, legt fahrig Käse auf das eine Brot und beginnt hastig zu essen. „Ist er damit fertig, kommt noch mal Käse an die Reihe, weil er schon vergessen hat, dass er das bereits gegessen hat“, sagt Beate B.

Manchmal geht es auch schon um mehr als ein Käsebrot. Einmal hat Rainer B. in der Frankfurter Innenstadt die Orientierung verloren. Normalerweise fährt er eigenständig mit der U7 zur Therapie. An diesem Tag fällt die jedoch aus, und die Fahrgäste müssen auf die U4 ausweichen. „In einem solchen Moment kann ich vor lauter Aufregung nicht mehr klar denken und bin völlig überfordert“, schildert B. den immer gleichen Ablauf. „Und dazu kommt die Angst.“ In diesen Moment, wenn er merke, dass sein Geist versage, empfinde er Hilflosigkeit. „Ich fühle mich dann wie ein Ballon, der sich losgerissen hat und vom Wind davon geweht wird.“

Damals ruft er seine Frau an, die versucht, ihn durch die City zu lotsen. „Aber er hat vieles einfach nicht umgesetzt, was ich gesagt habe“, erinnert sich Beate B. Am Ende bittet sie ihren Mann verzweifelt, das Handy einem jungen Passanten zu geben. „Ich habe ihm erklärt, dass mein Mann Alzheimer hat, und ihn gebeten, ihn doch am Bahnsteig der U4 abzuliefern“, erzählt sie. „Die allermeisten Menschen sind hilfsbereiter, als viele glauben, man muss eben nur offen mit ihnen sprechen.“ Bei ihren Nachbarn und Freunden haben sie es so gehalten – und sind damit gut gefahren. „Es gab nur einige, die sich abgewendet haben, weil sie mit der Alzheimer-Erkrankung nicht umgehen konnten“, sagt Beate B. Doch das seien die wenigsten.

„Ich habe eine schwere Krankheit, und die will und kann ich nicht verstecken.“

„Von den meisten Menschen erfahre ich Hilfe, und ich kann die auch gut annehmen“, bestätigt Rainer B. So besucht er auch einmal pro Woche die Alzheimer-Tagespflege im Offenbacher Statthaus. Der Kontakt mit anderen und die Aktivitäten tun ihm gut, sagt er. „Ich habe auch keinen falschen Stolz. Ich habe eine schwere Krankheit, und die will und kann ich nicht verstecken.“ Er sagt das dennoch mit hängenden Schultern. Sichtbar betroffen. Sein Geist ist in diesem Moment hellwach. Er weiß, dass die Krankheit seiner Frau zu schaffen macht. Auch weil er sich weigert, mehr zu üben, damit das Brotschmieren vielleicht bald wieder wie früher gelingt. „Es ist für mich schwer, solche Dinge zu trainieren, weil es mich immer wieder damit konfrontiert, was ich alles nicht mehr kann.“ Er schluckt, überlegt. „Mich überkommt dann eine große Traurigkeit. Deshalb verdränge ich es lieber.“

Immerhin mache er Sport, sagt B. und blickt entschuldigend zu seiner Frau. Sport wird Alzheimerpatienten in der Tat empfohlen. Aber eben auch Dinge des Alltags zu trainieren und regelmäßige Denkaufgaben. „Ich fordere das von ihm ein und werde auch mal laut, wenn er das verweigert“, sagt Beate B. Erst an diesem Morgen sei es erneut zu einer Käsebrot-Diskussion gekommen. Liebevoll schaut sie zu ihrem Mann, der sein schlechtes Gewissen nicht verbergen kann. „Ich weiß, dass ich mehr machen muss, aber ich kann es schwer aushalten, weil es mir klar macht, wie sehr mich die Krankheit verändert.“

Die Krankheit nicht besiegen, aber etwas aufhalten

Im Verdrängen ist Rainer B. schon immer gut, sagt er selbst von sich. Seit er Alzheimer hat, sei er darin noch besser geworden. „Ich muss einfach schauen, was die Zeit bringt, und habe die Hoffnung, dass ich das Fortschreiten der Krankheit durch Therapien noch lange herauszögern kann.“

TPS-Behandlungen sind so eine Therapie. Bei der transkraniellen Pulsstimulation wird mit Ultraschall das Gehirn stimuliert. Die Methode ist umstritten und wird von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft infrage gestellt. „Bei mir hat sich aber eine eindeutige Verbesserung gezeigt.“ Mehrere Sitzungen hat B. in der Vergangenheit hinter sich gebracht. Auch seine Frau ist von der Methode überzeugt. „Es war nach den Sitzungen deutlich spürbar, dass etwas in Gang gesetzt wurde.“ Auch an einer Medikamentenstudie nimmt Rainer B. teil. Darüber sprechen darf er nicht.

An eine Heilung glaubt allerdings keiner der beiden. „Wir können die Krankheit nicht besiegen, aber vielleicht etwas aufhalten“, sagt Rainer B. „Man darf eben nie vergessen, dass es selbst in der aussichtslosesten Situation immer noch etwas Hoffnung auf ein neues Medikament oder eine neue Therapieform gibt.“