A661 am Offenbacher Kreuz wird nachts vollgesperrt

Die A661 wird am Offenbacher Kreuz kommende Woche nachts vollgesperrt. Es wird eine Umleitung eingerichtet. Die Zufahrt zur A3 ist möglich.

Offenbach - Kommende Woche müssen sich Autofahrer am Offenbacher Kreuz auf der Autobahn 661 in Richtung Darmstadt auf drei nächtliche Vollsperrungen einrichten. In den Nächten zu Mittwoch, Donnerstag und Freitag (14. bis 16. August) werde die Autobahn jeweils von 23 Uhr bis 4.30 Uhr gesperrt, kündigte ein Sprecher von Hessen Mobil am Freitag an.

Grund seien kleine Ausbesserungsmaßnahmen an den Fahrbahnen. Für die Zeiträume der Sperrungen steht laut dem Sprecher eine Umleitung über die Spur zur Verfügung, die am Offenbacher Kreuz parallel zur A661 verläuft. Sie werde vor Ort ausgeschildert. Von dieser Spur aus gelangen Autofahrer auch problemlos auf die A3.

dpa/kke

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Schwerer Unfall auf A3 sorgt für 15 km langen Stau

Nach einem schweren Unfall hat sich am Freitagmorgen der Verkehr auf der A3 zwischen Offenbacher Kreuz und Frankfurt Süd in Richtung Köln mehrere Kilometer gestaut.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A3: Langer Stau im Berufsverkehr

Durch einen Unfall auf der A3 kommt es zu Verzögerungen im Berufsverkehr in Richtung Frankfurt.