Abriss bis Ende des Jahres

VON MATTHIAS DAHMER.

Offenbach – Selbst in einer Stadt, in der nicht an allen Ecken und Enden neu gebaut wird, würde diese Immobilie auffallen: Luisenstraße/Ecke Rathenaustraße – keine Fenster mehr, keine Türen mehr, der Blick ins Innere offenbart Reste von Müll und Bauschutt. Seit fast einem Jahr gammelt das Wohnhaus mit der Hausnummer 24 vor ich hin. Und bis mindestens Ende des Jahres wird das wohl auch so bleiben.

Bereits Anfang des Jahres hatte der Eigentümer, die Goldstein Immobilien GmbH, die Abrissgenehmigung. Seit 17. Juli liegt nun auch eine Baugenehmigung vor, bestätigt Geschäftsführer Ensar Yanik. Warum es nicht losgeht mit dem Abriss? Noch sei nicht entschieden, wie man konzeptionell verfahren werde, sagt Yanik. „Entweder ein Investor übernimmt das Ganze, oder wir bauen selbst Eigentumswohnungen und bringen diese dann den Markt.“ Aktuell stehe man noch in Verhandlungen mit einem Investor. Voraussichtlich Ende des Jahres werde sich auf dem Innenstadt-Areal etwas tun.

Im Februar hatte Yanik noch konkreter geklungen: Auf dem Grundstück würden unter besserer Ausnutzung des Grundstücks – der Hof in der Luisenstraße soll verschwinden – zirka 22 Eigentumswohnungen entstehen. „Wir wollen die Ecke aufwerten“, sagte er damals .

Ende 2018 war das Haus ein Fall für Polizei und städtische Ämter. Unter anderem, weil Obdachlose die Gelegenheit nutzen, um dort zu nächtigen. Zudem war illegal Strom abgezapft worden, und zeitweise hatte das Gesundheitsamt wegen Ratten eingreifen müssen.

Die Probleme hat man mittlerweile offenbar im Griff. Unter anderem deshalb, weil die zunächst vernagelten Fenster und Türen, die Aussicht auf eine warme Unterkunft boten, einfach dauerhaft geöffnet wurden.

Die Luisenstraße 24 war vor vier Jahren schon einmal in den Schlagzeilen: Die EVO hatte 2015 die Leitungen zu der Liegenschaft gekappt, weil jahrelange Bemühungen, vom damaligen Eigentümer von neun der 13 Wohnungen Zahlungen zu erhalten, erfolglos geblieben waren. 30 000 Euro waren damals aufgelaufen. Der Eigentümer befinde sich in der Türkei und sei nicht greifbar, hieß es seinerzeit. Auf der gesamten Anlage lasteten Grundschulden von 890000 Euro.

Unsere Zeitung hatte damals auch darüber berichtet, dass vier zahlungswillige Eigentümer keine Chance hatten, zumindest für ihre Anteile mit Wasser und Energie versorgt zu werden. Einer von ihnen war ein Familienvater, der die Wohnung erst im Februar für 75000 Euro erworben hatte.