Abrissbirne hat ausgedient

Spektakulär fielen im Jahre 2009 auf dem Gelände den Portland-Zementwerke in Mainz 100 Meter hohe Türme in sich zusammen, die das Offenbacher Unternehmen Zeller gesprengt hatte.

Offenbach - Von wegen Abrissbirne und Presslufthammer: Hochhäuser, die verschwinden sollen, wie derzeit ein ehemaliger Versicherungsbau an der Ecke Berliner Straße, Luisenstraße, werden heutzutage regelrecht seziert. Oder gesprengt. Von Matthias Dahmer

Für beides ist das Offenbacher Unternehmen Zeller bundesweit eine der ersten Adressen. Irgendwann kommen sie alle in die Jahre. Werden nicht mehr gebraucht, müssen Platz machen für Neues. Einstige Kommerz-Prunkbauten ebenso wie architektonische Sünden der jüngsten Vergangenheit oder Relikte des Zweiten Weltkriegs. Dann ist es Zeit für die Offenbacher Robert Zeller Abbruch GmbH & Co.KG.

„Unser Gewerbe ist mittlerweile technisch hoch entwickelt“, sagt Robert Zeller. Früher, da hätten mitunter noch „zwei Hände und ein alter Schieber“ gereicht, sagt der 62-jährige Chef des Familienunternehmens, das er zusammen mit Mutter Ingrid (79) führt. Sohn Simon (33), diplomierter Bauingenieur, ist Bauleiter. Inzwischen kommt beim Abriss Hightech zum Einsatz, müssen zudem jede Menge Vorschriften beachtet werden. Zum rund 60 Mitarbeiter umfassenden Team gehören deshalb auch fünf Bauingenieure.

Wie ein Abbruch im Detail funktioniert, erläutert Robert Zeller am Beispiel der ehemaligen DBV-Winterthur-Immobilie an der Ecke Berliner Straße, Luisenstraße. Die Zellers haben den einstigen Versicherungstempel, der einem aus Wohnungen und Gewerbe bestehenden Neubau weicht, in den vergangenen Monaten dem Erdboden gleich gemacht.

+ Drei Generationen im Abbruchgeschäft: Ingrid Zeller, Sohn Robert und Enkel Simon. © Dahmer Das ist für sie so etwas wie Alltagsgeschäft und läuft nach einem bestimmten Muster ab: Ganz am Anfang steht die Schadstoff-Sanierung. „In Gewerbebauten, die in den 60er- bis 80er Jahren errichtet wurden, finden sich immer irgendwelche Stoffe“, sagt Zeller. Hauptsächlich handelt es sich um Asbest und PCB. Aufgrund eines Gutachtens, das von einem Ingenieur-Büro gefertigt wird und je nach Größe des Objekts bis zu 100 Seiten umfassen kann, erstellen die Zellers ein Abbruch- und Entsorgungskonzept, bevor es an die Arbeit geht. In der alten Versicherungsimmobilie hat die Schadstoff-Sanierung zwei Monate gedauert. Während beim eigentlichen Abriss eine Kolonne von etwa zwölf Mitarbeitern reicht, sind bei der vorangehenden Sanierung bis zu 50 Leute am Werk.

Nach der Sanierung folgt das Entkernen. „Das Gebäude wird von uns in den Rohbau-Zustand versetzt“, erklärt Robert Zeller. Will heißen: Einbauten, Teppiche, Leitungen – alles fliegt raus, wird getrennt entsorgt. Manches, wie etwa Kupferkabel (beim Winterthur-Gebäude waren es rund zwei Tonnen), Bleirohre oder Aluminium-Fenster, bringt noch Geld. Aber diese Wertschöpfung sei ein eher kleiner Posten, sagt Zeller. Welches Gerät beim Abriss zum Einsatz kommt, hängt von der Höhe des Gebäudes ab. So ab zehn bis zwölf Stockwerken tragen ferngesteuerte Mini-Bagger geschossweise den Bau ab. Schon in der jeweiligen Etage wird in möglichst große Teile portioniert, welche dann mit einem Kran nach unten auf den Lkw geschafft werden. Sind die Bauten nicht ganz so hoch, kann ein großer Spezialbagger der Zellers ran, der in bis zu 40 Meter Höhe reicht.

Spektakuläre Sprengung des Frankfurter Uni-Turms Zur Fotostrecke

In Offenbach hat das Unternehmen, das vor zwei Jahren von der Bieberer Straße auf ein 17.000 Quadratmeter großes Areal im Großen Ahl umgezogen ist, unter anderem das alte MAN-Gelände an der Senefelder sowie das Rowenta-Areal an der Waldstraße von den alten Industriebauten befreit. Hauptsächlich reißen die Offenbacher jedoch in Frankfurt nieder. So waren sie etwa für den Abriss des technischen Rathauses in der Mainmetropole verantwortlich. Das sei eine ihrer anspruchsvollsten Aufgaben gewesen, sind sich Robert und Simon Zeller einig. Zumal die drei untersten Stockwerke des Verwaltungsbaus stehen bleiben mussten.

In Hessen ist die Firma Zeller in Sachen Abbruch führend, bundesweit sei man „eines der etablierteren Unternehmen“, formuliert Robert Zeller bescheiden. In der ganzen Republik sind die Offenbacher unterwegs, wenn es um die Sprengung von Hochbunkern geht. Das ist ein Spezialgebiet, an das sich nur eine handvoll Firmen in Deutschland wagen. 25 solcher Weltkriegs-Überbleibsel haben die Zellers schon beseitigt, Senior, Junior und ein weiterer Mitarbeiter sind ausgebildete Sprengmeister. Mit welchem Fingerspitzengefühl sie an die Sache rangehen, haben sie vor zwei Jahren in Offenbach bewiesen. Gleich einem chirurgischen Eingriff, sprengten sie auf dem Gelände des Sana-Klinikums einen alten Luftschutzbunker, während rundherum der Krankenhaus-Betrieb weiter lief.

Und wie ist das nun mit der guten alten Abrissbirne? „Sehr effektiv, wenn ausreichend Platz ist“, sagt Robert Zeller. Zu seinem Geräte-Arsenal gehört sie indes nicht mehr. Bei Bedarf wird sie geliehen.