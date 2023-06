Advanced Bike will Servicestation am Mainradweg in Offenbach einrichten

Von: Frank Sommer

Wo heute Container stehen, wird der E-Rad-Service eingerichtet: OB Felix Schwenke und Advanced-Bike-Chef Helge von Fugler bei der Präsentation. © Sommer

Das Frankfurter E-Fahrradunternehmen Advanced Bike zieht nach Offenbach und hat große Pläne für den Standort: So wird kommenden Januar eine Verleih- und Servicestation am Mainradweg ihren Betrieb aufnehmen.

Offenbach – An Selbstbewusstsein mangelt es Helge von Fugler nicht: „Das geilste Fahrradunternehmen der Welt ist nach Offenbach gezogen“, sagt der Geschäftsführer des E-Rad-Herstellers Advanced Bike. Wobei der Umzug erst vollzogen werden muss: Ab Januar hat das bisher in Frankfurt ansässige Unternehmen seinen Hauptsitz samt Ausstellungsraum im Gebäude Rocky von Rockywood am Nordring.

Obwohl noch Baustelle, will Advanced Bike bereits ab dem morgigen Mittwoch seinen künftigen Sitz bespielen: Pünktlich zur Fahrrad-Messe Eurobike in Frankfurt sind Veranstaltungen geplant. Das gibt einen Vorgeschmack auf das, was das Unternehmen vorhat: Am neuen Sitz, der an den Mainradweg grenzt, wird ab Januar eine Servicestation für E-Räder eröffnet.

„Momentan stehen auf dem Gelände Container für die Baustelle – sobald die weg sind, werden wir drei Seecontainer aufstellen, in denen unser Advanced Mobility Hub eröffnet“, sagt von Fugler. Bei Pannen können sich Radler an die Servicestelle wenden, es gibt Öl für die Radkette, Luft für die Reifen oder neue Schläuche.

„Auf Wunsch wird auch der Sattel gerichtet, dass man gut auf seinem Rad sitzt“, sagt Mitarbeiter Harry Hirse. Außerdem können an der Servicestation E-Räder ausgeliehen werden. „Wir werden 50 bis 70 unserer Räder, die sonst auf Messen zu sehen sind, für die Ausleihe vorhalten“, sagt Hirse.

Mit der Firma Bosch sei man im Austausch, dass ab Januar nicht nur eine konventionelle, sondern auch eine Schnellladestation für Räder zur Verfügung steht. „Die muss noch angefertigt werden“, sagt Hirse, „wir hoffen, dass sie uns rasch zur Verfügung steht.“

Die Idee: Advanced-Chef von Fugler hat für die öffentliche Gastronomie im Gebäudeteil Wood von Rockywood ein eigenes Unternehmen gegründet, das dort das „Clubhaus“ betreiben soll. „Der Name erinnert an den Boxclub, der dort untergebracht ist.“ sagt von Fugler. Während die Kunden also im Clubhaus einen Kaffee trinken, soll an der Servicestation ihr Rad-Akku geladen werden. Der Ort am Mainradweg sei ideal: Rund 50 000 Fahrräder seien dort am Tag unterwegs, gut 70 Prozent davon elektrisch.

Außerdem wird für Endkunden ein niedrigschwelliger Zugang geschaffen: Advanced richtet sich vor allem an Händler und verkauft über diese seine Räder. 25 000 Stück hat die Firma vergangenes Jahr an ihre Kundschaft gebracht, der Umsatz lag bei 50 Millionen Euro.

Mit dem neuen Firmensitz verfügt Advanced auch wieder über einen Ausstellungsraum, 2017 wurde der letzte in Frankfurt geschlossen. „Wir haben uns mehr auf die Fachhändler konzentriert“, sagt von Fugler. In Offenbach erstreckt sich der Ausstellungsraum über zwei Stockwerke. Eine Rampe ermöglicht es, vom ersten Stock hinunter auf den Mainradweg zu gelangen und dort eine Proberunde zu drehen.

Die nächsten Wochen werden jedoch spannend: Zum August endet der Mietvertrag des Unternehmens in Frankfurt, Bauabnahme in Offenbach ist erst im Oktober. „Sobald es geht, ziehen wir ein“, versichert von Fugler.

Produziert werden die Räder in Niedersachsen, Firmensitz soll indes Offenbach sein. „Wir sind der einzige deutsche Hersteller, der in Deutschland Rahmen nachhaltig produziert“, betont von Fugler.

Sein Onkel, der Immobilienentwickler Ernst Otto Walker, hat von Fugler auf Offenbach als Standort aufmerksam gemacht. Für die Stadtverwaltung hält der Unternehmer nur Lob parat: „Das macht ihr sehr schlau in Offenbach, dass ihr die Leute zusammenbringt, die gemeinsam etwas erreichen wollen“, sagt er an den Oberbürgermeister gewandt, den dieses Lob sichtlich freut.

