Zweifel an Mietgerechtigkeit

Offenbach - Das Leitbild des Vereins „Lebenszeiten“ für sein Mehrgenerationenhaus in der Weikertsblochstraße findet schöne Worte: „Alle Bewohnerinnen und Bewohner verantworten eine solidarische Gemeinschaft, die für den anderen eintritt. Von Thomas Kirstein

“ Gegenwärtig hängt der Haussegen allerdings ein wenig schief. Schuld ist die Fehlbelegungsabgabe. Es gibt Gegrummel im Vorzeige- und Pilotprojekt, das Generationen und Schichten vereinen soll. Einigen Bewohnern scheint es, als sei die Mietgerechtigkeit aus dem Lot geraten: Sie sind einst mit Berechtigungsschein für eine Sozialwohnung eingezogen und werden nun zusätzlich vom Staat zur Kasse gebeten, während besser situierte Mitbewohner ungeschoren davon kommen.

„Ich muss jetzt mehr als neun Euro pro Quadratmeter zahlen, bei anderen bleibt’s bei um die sieben Euro“, empört sich eine Bewohnerin des von der Gemeinnützigen Baugesellschaft Offenbach (GBO) errichteten und verwalteten Objekts. Statt 650 zahlt sie jetzt 900 Euro kalt. Der Wohnberechtigungsschein, der einst ein Vorteil war, erweist sich als Ballast.

An der GBO liegt es zumindest aktuell nicht, dass Verwerfungen bei der Miete auffallen. Vielmehr ist das Wohnungsamt der Schutzschirm-Kommune Offenbach seit Mitte des vergangenen Jahres gehalten, die vom Land wieder aktivierte Fehlbelegungsabgabe einzutreiben: Wer in einer Sozialwohnung lebt, muss nachweisen, dass sein Einkommen noch innerhalb der Grenzen liegt; falls nicht, wird die nach einem komplizierten Schlüssel zu errechnende Abgabe fällig.

Nun ist die Weikertsblochstraße 58 in Sachen Förderung ein merkwürdiger Zwitter. Ursprünglich sollten alle 28 Wohnungen 2006 mit öffentlichen Zuschüssen gebaut werden, doch dann sorgte die GBO dafür, dass ein Teil aus der Sozialbindung herausgenommen wurde. Ziel war eine Durchmischung. „Die GBO wollte alle in unserer Initiative versorgen, auch wenn sie vom Einkommen her nicht berechtigt gewesen wären“, sagt „Lebenszeiten“-Vorsitzender Jürgen Platt. Der ehemalige Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt lebt mit seiner Frau in einer der nicht geförderten Wohnungen.

Anfang 2008 wurde das Mehrgenerationenhaus bezogen. Ob mit oder ohne Berechtigungsschein, alle zahlten, abgesehen von Unterschieden wegen Lage und Ausstattung, im Prinzip die gleiche Quadratmetermiete. 2011 schaffte das Land die Fehlbelegungsabgabe dann ab. Veränderungen in den Lebensumständen hatten keine Auswirkungen. Seit dem 1. Juli 2016 ist das anders. Zu diesem Stichtagwaren in Offenbach rund 4200 Mieter von Sozialwohnungen überprüft worden, 1500 erhielten eine Zahlungsaufforderung, nur ein Teil davon muss tatsächlich zahlen. Im Mehrgenerationenhaus sind es fünf Parteien, für die das Wohnen nun teurer wird als für vermeintlich wohlhabendere Nachbarn.

Bei der zuständigen Stelle der Stadt stößt die Landes-Vorgabe auf keine große Begeisterung. 2016 habe die Einnahme zwischen 200 000 und 300 000 Euro gelegen, heißt es. Das erlaube keine großen Sprünge zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Lars Uhlig, der stellvertretender Leiter des Wohnungsamts, kennt die Problematik der Weikertsblochstraße 58. Gerechtigkeit stellt das Instrument Fehlbelegungsabgabe nach seiner Meinung ohnehin nicht her: „Es kann sein, dass sie kleine Rentner trifft, die ein paar Euro Rente mehr kriegen.“

Andererseits ist selten, dass Wohnungen über diesen Hebel für Bedürftige frei werden. Uhlig kennt den Fall eines als Student eingezogenen Mieters, der inzwischen als Arzt gut Geld verdient, aber lieber im Sozialbau bleibt: weil der trotz Abgabe noch entscheidend billiger ist als eine vergleichbare Wohnung auf dem freien Markt. Für eine Wohngegend wie die südlich des Klinikums weise der Offenbacher Mietspiegel einen Quadratmeterpreis von 10,40 Euro aus, erläutert GBO-Chefin Annette Schroeder-Rupp. Im Mehrgenerationenhaus werde deutlich weniger verlangt. Idee der GBO: Der Verein „Lebenszeiten“ könnte eine Umlage erheben und damit das Delta ausgleichen.

„Äußerst schwierig bis unmöglich, so Gerechtigkeit herzustellen“, sagt Jürgen Platt: „Welche Kriterien sollen angewandt werden? Ich als Vorsitzender möchte mir jedenfalls keine Einkommen offenlegen lassen.“ Seine theoretische Lösung für das Dilemma fände wohl auch Sympathie beim Wohnungsamt: die Stadt nimmt sich ein Beispiel an einigen Gemeinden im Landkreis und verzichtet ganz auf die nur mit unverhältnismäßig viel Verwaltungsaufwand einzuziehende Fehlbelegungsabgabe.