Airbnb-Angebot in der Stadt: Sieben freie Appartements

Die Homepage von Airbnb zeigt für den Zeitraum 8. bis 11. Februar sieben freie Wohnungen in Offenbach an.

Offenbach – Eines der dringendsten Probleme der wachsenden Stadt Offenbach ist der fehlende (bezahlbare) Wohnraum. Von Steffen Müller

Um der Wohnungsnot entgegenzuwirken, schlägt die SPD schon seit längerer Zeit vor, dass Appartements nicht zweckentfremdet werden, indem sie etwa über das Internetportal Airbnb an Urlauber vermietet werden. Die Sozialdemokraten fordern bereits im vergangenen Sommer eine „Ferienwohnungssatzung“, durch die die Zweckentfremdung von Mietwohnungen reguliert werden kann. Der Antrag wurde im Stadtparlament von der Koalition abgelehnt. Stattdessen einigten sich CDU, Grüne, FDP und Freie Wähler darauf, zu „prüfen, ob und in welchem Umfang Wohnraum in Offenbach durch gewerbliche Vermietung dauerhaft dem Wohnungsmarkt entzogen wird“.

Nun wiederholt die SPD ihre Forderung und verweist auf ein Urteil des Münchener Verwaltungsgerichts, das Unternehmen wie Airbnb dazu verpflichtet, Daten von Vermietern preiszugeben, wenn ein Missbrauch vermutet wird. Dafür bedarf es aber einer entsprechenden Satzung. Wohnungsdezernentin Sabine Groß (Grüne), die zum Zeitpunkt des SPD-Antrags noch nicht im Amt war, weiß nichts von einer Prüfung der in Offenbach angebotenen Airbnb-Wohnungen.

Wie Mini-Häuser Raumnot lindern könnten Zur Fotostrecke

Dabei reicht ein kurzer Blick auf die Internetseite des Portals aus, wie der gestrige Test zeigt. Wer zwischen dem 8. und 11. Februar über Airbnb eine Unterkunft sucht, bekommt 18 Angebote ausgespuckt. Sieben davon sind komplette Wohnungen, der Rest sind Zimmer in Häusern oder WGs. In den Sommermonaten gibt es mehr freie Unterkünfte, was wohl daran liegt, dass einige Offenbacher während ihres Urlaubs ihre Wohnungen untervermieten. Unter den Sommer-Angeboten sind jedoch viele der Appartements, die im Februar frei sind.