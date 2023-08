Was Offenbacher von Umwelt-Kampagne bei Penny halten

Von: Lisa Schmedemann

Bio schneidet besser ab: Die „wahren Preise“ von Bio-Produkten unterscheiden sich weniger als die von konventionell hergestellten Waren. © Penny gmbh

Preise inklusive Umweltschäden: Der Discounter Penny testet eine Woche lang, ob Kunden bereit sind, einen Umweltausgleich zu zahlen. Was sagen die Kunden?

Offenbach – Was müssten Lebensmittel kosten, wenn die bei der Produktion verursachten Umweltschäden einberechnet würden? Der Discounter Penny wagt in dieser Woche ein Experiment: Bei neun ausgewählten Lebensmitteln hebt der Supermarkt die Preise an. Bis einschließlich morgen lassen sich die Preissteigerungen anhand grüner Schilder im Kühlregal nachvollziehen. Diese zeigen an: Während die Preissteigerung bei einem veganen Schnitzel mit 14 Cent verschmerzbar ist, sieht die Rechnung bei Wiener Würstchen mit einem Zuschlag von 2,70 Euro anders aus. In dieser Bandbreite finden sich die Preissteigerungen für Käse, Joghurt und Aufschnitt wieder. Wir haben uns umgehört, was Offenbachs Penny-Kunden von der Umweltaktion halten.

Gemischte Gefühle bei Offenbachs Penny-Kunden

Anfang der Woche ist die Offenbacherin Iwona Knych schnell nach ihrem Feierabend einkaufen gegangen. Die Infoschilder im Kühlregal hat sie in ihrer Eile übersehen. „Zwar wusste ich von der Aktion, aber das ist erst an mir vorbeigelaufen“, beschreibt sie. Den Startschuss hat sie demnach verpasst, zu unauffällig sei die Beschilderung im Laden. Bei einem zweiten Besuch nimmt sie sich die Zeit, die Aktion näher zu betrachten. Sie ist skeptisch: Ich finde es nicht gut, die Preise so künstlich nach oben zu treiben.“ Zwar verstehe sie, dass aufgrund der Energiekosten die Lebensmittelpreise steigen. Die Aktion des Discounters ist in ihren Augen jedoch nicht transparent genug. „In meinem Portemonnaie hinterlässt das Lücken, die ich mir so einfach nicht leisten kann.“ Sie geht außerdem davon aus, dass sie damit nicht alleine ist.

Die Meinung teilt auch Christof Frick und betont, dass Penny damit einen ersten Schritt in die richtige Richtung gehe. „Es ist sinnvoll, die Menschen mit den wahren Preisen zu konfrontieren“, sagt er. Insbesondere Fleisch werde viel zu günstig angeboten. „Die meisten Puten kommen per Schiff von Südamerika nach Deutschland“, weiß der Handwerker. Dann günstige Preise aufzurufen, in denen allein der Transportaufwand nicht drinstecken könne, hält er für problematisch. „Da muss ein Umdenken stattfinden, die niedrigen Preise können nicht sein“, sagt er.

Jeder Landwirt gehe mit seinen Agrarflächen ein Risiko ein. Das beginne schon beim Wetter. „Wenn einem Bauern die gesamte Ernte verhagelt wird, hat auch er nichts zu essen“, sagt Frick weiter. Dennoch habe er Verständnis für diejenigen, die keine großen finanziellen Sprünge machen können. „Das Thema ist sehr komplex“, findet Frick, „aber die Discounter machen immerhin einen Anfang“.

Wem die Erlöse der Penny-Kampagne zugutekommen

Im Gegensatz zu Frick und Knych hat Kai Rohrbach vorab noch nichts von der Aktion der „wahren Preise“ mitbekommen. Nach kurzer Überlegung sieht er es neutral: „Letztendlich finde ich es okay und die Preise sind vertretbar.“ Gezielt zu den Produkten greifen wird er jedoch nicht, „weil sie nicht auf meiner Einkaufsliste stehen“. Rohrbach schätzt, im Zweifelsfall doch selbst eher zu einer günstigen Alternative zu greifen; als junge Familie müsse man aufs Geld achten. „Wenn ich finanziell lockerer aufgestellt wäre, dann würde ich das unterstützen“, sagt er. Gleichzeitig formuliert er daraus einen Appell an die Gesellschaft: „Für die Umwelt müssen wir alle etwas tun – es wäre schön, wenn diejenigen die Preise abfangen, die es sich leisten können.“

Die Mehreinnahmen durch den Umweltausgleich will die Kette dem Projekt „Zukunftsbauer“ zugutekommen lassen. Damit unterstützt der Discounter, der zur Rewe-Gruppe gehört, die energieeffiziente Weiterentwicklung kleinbäuerlicher Betriebe. Die Ware dazu hat Penny dauerhaft im Sortiment. (von Lisa Schmedemann)

