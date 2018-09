Lauter tierische Gedanken-Spiele

Was könnten die Schildkröte wohl gesagt haben, wenn sie denn sprechen könnten? Die Ergebnisse gibt es in der Bildergalerie

Offenbach - Ja, es ist schon ein paar Tage her... Während der hessischen Sommerferien rief die Redaktion die Leser auf, trotz der Hitze ein wenig die Köpfe rauchen zu lassen und obige Tierfotos, die mit leeren Sprechblasen abgedruckt gewesen sind, kreativ zu beschriften.

Gut zwei Dutzend Leser haben mitgemacht und offensichtlich Spaß daran gefunden. Und für vier Leser hat es sich sogar gelohnt: Sie erhalten jeweils die versprochenen 25 Euro. Für alle anderen Teilnehmer gibt’s ein herzliches Dankeschön.

Den damals hohen Temperaturen hatte unser fotografierender Leser Norbert Kircher getrotzt und sich auf den Weg in den für ihn relativ nah gelegenen Waldzoo gemacht. Seine „tierischen Eindrücke“ übermittelte er elektronisch an die Redaktion. Die fragte wiederum ihre Leser, was wohl die Tierwelt am Nassen Dreieck zur hochsommerlichen Wetterlage sagt, beziehungsweise denkt.

Klar, dass sich einige Einsendungen ähnelten – bei der Affenhitze durchaus verständlich. Die Ideen waren größtenteils handschriftlich eingefügt, teils ausgedruckt, ausgeschnitten und säuberlich eingeklebt. Respekt! Und eine Leserin lobte die Aktion: „Das hat mir spontan sehr gefallen!

Daher tat es sich die Redaktion bei der Ermittlung der vier „Sieger“ (obwohl eigentlich alle gewonnen haben!) nicht leicht. Die Sprüche sind hier abgedruckt. (mk)