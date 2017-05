Albert-Schweitzer-Schule richtet Roboter-Olympiade aus

Offenbach - Kinder und Jugendliche aus vier Bundesländern haben am Wochenende in Offenbach am Regionalentscheid zum Deutschlandfinale der Welt-Roboter-Olympiade teilgenommen, darunter Schulteams aus der Stadt und dem Kreis. Von Harald H. Richter

Die Veranstaltung lockte technikbegeistertes Publikum und interessierte Laien zu dem Wettbewerb in die Albert-Schweitzer-Schule. Irgendwie ist der Wurm drin. Es geht eine Menge schief, zunächst jedenfalls. Max Lippelt vom Team Rodgau Monobots möchte den selbstkonstruierten Roboter der Lego-Mindstorms-Produktserie am liebsten in seine Einzelteile zerlegen. „Mal transportiert er die Solarzellen nicht in den vorgesehenen Bereich, oder er greift die Bäume gar nicht“, schimpft der Sechstklässler der Jügesheimer Georg-Büchner-Schule, kann seinen Zorn aber gerade noch im Zaum halten, sodass sein Hunderte Euro teures Wettbewerbsgerät keinen Schaden nimmt.

Mannschaftskamerad Ben Lamprecht wirkt ebenfalls ratlos, versucht aber, die Programmierung so zu justieren, dass sich die erkannten Fehler aus dem misslungenen Erstversuch beim zweiten Durchlauf nicht wiederholen. Die beiden zwölf und elf Jahre alten Jungs treten erstmals in der Junior-Kategorie an, sind aber beim Regionalentscheid der Welt-Roboter-Olympiade in Offenbach keine Neulinge. Schon 2014, damals noch in der Elementary-Altersklasse, sammelten die jungen Tüftler als Einsteiger Erfahrungen. „150 Punkte wollen wir heute in jedem Durchgang erreichen“, setzt Ben eine Zielmarke.

Zu dumm, dass die ersten beiden ziemlich daneben gehen und zunächst nur 45 beziehungsweise 95 Zähler in die Wertung kommen. Aber die beiden Jungs, die auf den Dritten ihres Teams verzichten müssen, strengen sich im Verlauf des Tages mächtig an, machen Punkte gut und landen schließlich auf Platz drei der Gesamtwertung hinter starker Konkurrenz aus Gießen und Bad Homburg. Dass sie die Teilnahme am Deutschland-Finale im Juni in Schweinfurt nur um fünf Zähler verpassen, wurmt die Schüler zwar. „Aber vielleicht klappt‘s dann nächstes Jahr.“

Andere Mannschaften haben im Wettbewerb schlimmere Rückschläge hinzunehmen. Die 14-jährigen Jonas Feld und Joshua Gölz etwa, die mit dem ein Jahr jüngeren Frederick Lemnitzer als „Team $13GFR13D“ (Siegfried) die gastgebende Albert-Schweitzer-Schule vertreten. Ihre Informatiklehrerin Lea Wendisch, zugleich Teamcoach, versucht, die Jungs immer wieder zu motivieren. „Lasst euch durch bessere Zwischenresultate der Konkurrenz nicht aus der Konzentration bringen“, rät sie ihren Schützlingen. Das Offenbacher Trio belegt am Ende Rang neun.

Bilder: Roboter-Olympiade in der Albert-Schweitzer-Schule Zur Fotostrecke

„In diesem Jahr geht es um verschiedene Aspekte von Nachhaltigkeit“, erläutert Diplom-Mathematikerin Käthe Engler. Sie gehört zum Schiedsrichterteam, das sich ehrenamtlich aus Mitarbeitern von IBM Deutschland zusammensetzt. Für Kinder ab acht Jahren geht es in der Elementary-Kategorie darum, mit dem Mini-Roboter einen Auftrag zum nachhaltigen Tourismus zu erfüllen.

Die mit zwölf Teams am stärksten besetzte Junior-Klasse, in der die Offenbacher und Jügesheimer antreten, hat es mit einer Aufgabenstellung aus dem Bereich CO2-Ausgleich zu tun. Bei den 16- bis 19-jährigen Denkern und Konstrukteuren der Senior-Klasse stehen erneuerbare und saubere Energien im Fokus.

Die smarten Haushaltshilfen - Roboter putzen die Wohnung Zur Fotostrecke

Hessens Sozialminister Stefan Grüttner betont in seiner Eröffnung den Stellenwert des Roboter-Wettbewerbs, dessen Regionalentscheid 31 Teams aus vier Bundesländern in Offenbach zusammenführt. „Er leistet einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung, indem er das Interesse von Kindern und Jugendlichen an naturwissenschaftlich-technischen Fächern weckt und fördert.“ Junge Talente bekämen so die Möglichkeit, ihre Projekte und Entwicklungen einem interessierten Publikum zu präsentieren. Insgesamt gibt es im Bundesgebiet 28 regionale Ausscheide mit 548 teilnehmenden Mannschaften, wobei das Albert-Schweitzer-Gymnasium zum inzwischen vierten Mal Ausrichter ist. Seit mehreren Jahren wird dort großer Wert auf die Förderung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik („MINT“) gelegt.

Bei einem von der Telekom-Stiftung ausgelobten bundesweiten Wettbewerb war die Schule als einzige Offenbacher Bildungseinrichtung ins Programm der Junior-Ingenieur-Akademie aufgenommen und mit einer Finanzspritze von 10 000 Euro belohnt worden. Daraus wurden unter anderem die Lego Mindstorms-Bausätze finanziert.