Vom Werbedreh bis „WatchME“

Offenbach - Nein, Steven Spielberg ist nicht ihr großes Vorbild, eher schon Christopher Nolan, der britisch-amerikanische Regisseur und Schöpfer der neuen „Batman“-Reihe. Von Achim Lederle

Mit Science-Fiction hat Alicia-Eva Rost seit jeher einiges am Hut, gerne dreht sie selbst phantastische Kurzfilme. Das Brot-und-Butter-Geschäft ihrer Produktionsfirma InZwischenZeit:Filme sind Werbe- und Imagefilme für verschiedene Unternehmen von der Fraport über Opel bis zur Drogeriekette dm. Besonders verbandelt ist Rost mit HessenMetall: Für den Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie erstellt sie regelmäßig Porträts der Mitgliedsunternehmen. Kürzlich filmte sie zum Beispiel beim VDE in Offenbach und zeigte, wie die Prüfer Waschmaschinen genau unter die Lupe nehmen. „Dafür leite ich ein Team aus zwölf Freelancern, von Kameramännern, Zeichnerinnen, Tonfrauen und Cuttern, denn Filme kann man nicht alleine machen“, sagt Rost.

+ Alicia-Eva Rost © InZwischenZeit 2013 hat sie ihr Unternehmen noch während des Studiums der Digitalen Medien an der Hochschule Darmstadt gegründet – ohne externe Finanzierungen oder Förderungen. „Am Anfang habe ich alles selbst gemacht: Von der Konzeption über den Dreh bis zum Schnitt. Ich hatte eigentlich nie vor, eine Firma zu gründen, sondern habe das einfach durchgezogen“, erzählt sie. „Zwischendurch war ich dann auch mal eine Weile beim ZDF und erstellte als Reporterin Berichte für die Nachrichten. Da habe ich aber festgestellt, dass mir freies und eigenbestimmtes Arbeiten viel mehr liegt und bin wieder zurück in die Selbstständigkeit.“

Seitdem wuchs ihr Kundenstamm stetig. Für das ZDF dreht sie auch heute noch. 2015 wurde Rost dann als mutige Gründerin (Frau in einer Männerdomäne) für die Shortlist des hessischen Gründerpreises nominiert.

Für die Drehs ist ihr Team in ganz Deutschland, aber auch in anderen Ländern unterwegs: „Neulich haben wir in Brüssel bei der Europäischen Kommission gedreht.“ Doch das Herz ihrer Filmproduktion schlägt in Offenbach. Im Büro im Gründerzentrum Ostpol wird konzipiert, gezeichnet, animiert und natürlich geschnitten und vertont.

„Alle bei InZwischenZeit lieben Filme und leben dafür“, sagt die Gründerin. „In der Praxis heiße das, dass wir uns neben der Arbeit Zeit für unsere eigenen Filme nehmen. Pro Jahr drehen wir einen Film, an dem wir uns kreativ austoben können. Die Filme, die so entstehen, laufen sehr erfolgreich auf Festivals und im TV.“ Wie zum Beispiel der Film „WatchME“, der erzählt, wie eine App aus dem Ruder läuft und menschlicher Eigensinn mit maschineller Berechnung kollidiert. „WatchME“ war als Vorfilm in hessischen Kinos und auf Festivals zu sehen und wurde im Rahmen des „Kleinen Fernsehspiels“ des ZDF ausgezeichnet.

Die gebürtige Frankfurterin ist der Liebe wegen nach Offenbach gezogen: „Geblieben bin ich aber wegen meines Jobs. Das Umfeld für Kreative ist super hier.“ Als sie nach Räumen suchte, hat sie sich auch in Frankfurt umgesehen, aber letztlich für das Ostpol entschieden.

Rost erzählt: „Natürlich ist der Preis dort sehr gut, aber auch das Rahmenprogramm mit Weiterbildungen und der Austausch zwischen den Mietern hat mich überzeugt. In Frankfurt hätte ich mein Unternehmen nicht so gut starten können wie hier. An Offenbach schätze ich das Interesse und die Offenheit der Politik gegenüber den Kreativen. Da fragt einen schon mal der Bürgermeister über die gerade produzierten Filme aus...“ Natürlich müsse sie ständig investieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Filmtechnik sei ja recht teuer. Um in Zukunft noch besser auf Doppelbuchungen reagieren zu können, stocke sie gerade massiv das Equipment auf. „Wir kaufen neue Kameras für 4K-Aufnahmen, die eine vier Mal höhere Auflösung wie Full-HD bieten, und neue Tonaufnahmegeräte. Dazu wird ein zweiter Schnittplatz mit einem Hochleistungsrechner eingerichtet.“ Außerdem müsse der Server für die Speicherung des gedrehten Filmmaterials aufgestockt werden.

Langfristig, das heißt im Laufe des nächsten Jahres, ist Rost auf der Suche nach neuen Räumen, in denen ein Filmstudio eingerichtet werden kann. „Dafür reicht die Deckenhöhe im Ostpol leider nicht und auch Tonaufnahmen gestalten sich durch den Fluglärm schwierig“, sagt Rost mit Bedauern.

Theoretisch kann sich die Gründerin auch die Produktion einen abendfüllenden Spielfilms vorstellen. Dabei bleibt sie aber Realistin: „Spielfilme zu machen ist in Deutschland ein hartes Brot: Wenn man nicht Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer heißt, muss man bei großen Produktionen immer in Vorleistung treten, ohne zu wissen, ob das Geld wieder reinkommt.“ Das sei für sie illusorisch: „Deshalb bleibe ich gerne weiter bei Kurzfilmen, um meine kreative Ader auszuleben.“ Anerkennung dafür hat sie ja bereits sehr viel geerntet.

