Dauerärger am Pöbel-Eck: Alkoholverbot nur noch eine Frage von Tagen

Von: Christian Reinartz

Frühmorgens herrscht Ruhe an der Geleits-/Ecke Herrnstraße. Allerdings haben sich schon die ersten Männer hinter einer Werbetafel versammelt. Laut Ladenbesitzern werden die morgens von Kleintransportern abgeholt und nachmittags wieder abgesetzt. Dann beginnt das Trinken. © Reinartz

Die Stadt Offenbach registriert wieder massive Störungen an der Geleitsstraße. Ein Alkoholverbot soll für Ruhe am Pöbel-Eck sorgen.

Offenbach – Die Stadt macht ernst. Schon in den kommenden Tagen wird aller Voraussicht nach ein Alkoholverbot im Bereich Geleits-/Ecke Herrnstraße ausgesprochen werden. Rund um das von der Polizei sogenannte Pöbel-Eck wird es dann bis in den Herbst hinein nicht erlaubt sein, in der Öffentlichkeit Alkohol zu konsumieren.

Damit reagiert die Stadt final auf eine seit vielen Jahren andauernde sich immer weiter steigernde Kaskade von Alkoholexzessen, Ruhestörungen und Belästigungen der Schüler der dort ansässigen Erich-Kästner- und Eichendorffschule.

Aktuell sammeln sich vornehmlich in diesem Bereich wohnende Migranten aus Südosteuropa schon am frühen Morgen am Pöbel-Eck. „Nach einiger Zeit kommen dann Kleintransporter und holen die Leute nach und nach ab“, schildert Kiosk-Mitarbeiter Masod Amiri den täglichen Ablauf. „Am Nachmittag werden sie dann wieder dort abgesetzt und beginnen mit dem Trinken.“ Insgesamt habe sich die Situation etwas verbessert, räumt er ein „Nachdem die Stadt die Bänke abgebaut hat, ist es schon etwas ruhiger. Aber jetzt setzen sie sich halt auf die Fahrradständer und trinken da.“

Dauerärger am Pöbel-Eck in Offenbach

Im vergangenen Sommer war die Situation in dem Bereich regelrecht eskaliert. Die Männer tranken dort fast täglich bis spät in die Nacht hinein Alkohol, erleichterten sich hinter Büschen und belästigten Schulkinder sowie deren Eltern.

Nachdem sich Betroffene und dort ansässige Einzelhändler an unsere Redaktion gewandt und sogar eine eigene Fotodokumentation der Verhältnisse vorgelegt hatten, beschloss man bei der Stadt, einen neuen Anlauf für ein Alkoholverbot zu wagen. Schon in den Jahren zuvor hatte eine solche Regelung immer wieder im Raum gestanden, ist aber immer wieder an den politischen Mehrheiten gescheitert – auch, weil man Angst hatte, dass Gerichte ein Alkoholverbot wieder kassieren könnten.

Im vergangenen Herbst machten dann der zuständige Ordnungsdezernent Paul Gerhard Weiß und Oberbürgermeister Felix Schwenke ernst und baten das Rechtsamt um eine Prüfung der Situation. Das Ergebnis in Kurzform: Gibt es eine umfangreiche Dokumentation der Störungen und Belästigungen, wäre ein zeitlich begrenztes Alkoholverbot aller Voraussicht nach gerichtsfest.

Pöbel-Eck in Offenbach: „Jetzt treten die Störungen wieder massiv auf“

Um das zu untermauern, befragte die Stadt daraufhin Anwohner und Einzelhändler. Das Ergebnis war eine Flut von Schilderungen, die der Stadt unterm Strich ausreichten, um ein Alkoholverbot ins Auge zu fassen.

Der Plan: Jedes Jahr aufs Neue wird die Situation am Pöbel-Eck im Auge behalten und punktgenau ab der ersten Störung ein zeitlich befristetes Alkoholverbot bis in den Herbst hinein verhängt. Weiß sagte damals: „Für den Nachweis der Störungen genügen auf Basis der nun insgesamt vorliegenden Daten und der bereits ergriffenen Maßnahmen entsprechende Hinweise und die Beobachtungen der Stadtpolizei bei den regelmäßigen Kontrollen sowie des Quartiersmanagements.“ Ein Alkoholverbot sei in diesem Fall durch Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung kurzfristig umsetzbar.

Laut Stadtsprecher Fabian El Cheikh habe es zwar eine merkliche Verbesserung über den Winter und das Frühjahr gegeben. Aber: „Jetzt treten die Störungen wieder massiv auf.“ Der Zeitpunkt, an dem die Verwaltung ihren Ankündigungen Taten folgen lässt, ist also gekommen. „Die Stadt hat schon einige Berichte und Beobachtungen in den vergangenen Tagen gesammelt, um hier auf rechtlicher Grundlage und auf Basis der hierfür erhobenen Daten zeitnah handeln zu können“, berichtet El Cheikh weiter. „Es wurde entschieden, die Datenbasis noch ein paar Tage zu erweitern, bevor man in die Umsetzung geht.“ (Christian Reinartz)