Projekt für nächste Jahrzehnte

Offenbach - Wie sehen die Pläne zum Allessa-Gelände aus, und ist eine Verbindung zwischen B448 und Mühlheimer Straße notwendig? Mit diesen Fragen befasste sich der Politische Salon am Montagabend im Else-Herrmann-Haus. Von Harald H. Richter

Was vor allem deutlich wurde: Die Umsetzung benötigt viel Zeit. „Wir brauchen einen langen Atem, aber innerhalb von zehn bis 15 Jahren können wir das Clariant-Areal in einen attraktiven Gewerbecampus verwandeln“, gibt sich Jürgen Amberger vom Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften zuversichtlich. Die auch als Allessa-Gelände bekannte Gewerbefläche der ehemaligen Farbwerke im Osten des Mathildenviertels ist als eins von zehn Schlüsselprojekten im 2016 verabschiedeten Masterplan definiert. Aus ihr soll der Innovationscampus Main werden. Bis 2030 sei das zu schaffen, sagt Amberger im Politischen Salon.

Lesen Sie dazu auch: Fördergelder vom Land fließen in ehemaliges Allessa-Gelände Fast drei Dutzend Zuhörer sind am Montagabend ins Else-Herrmann-Haus gekommen, um unter Leitung von Bruno Persichilli in diesem offenen Gesprächskreis von Arbeiterwohlfahrt und Volkshochschule die Zukunft der mit 35 Hektar größten zusammenhängenden Grundstücksfläche in der Stadt zu diskutieren. Und auch weitere kommunale Entwicklungsthemen standen auf der Agenda. Die Renaturierung des Kuhmühlgrabens etwa, aber auch die geplante Verbindung der B 448 zur Mühl-heimer Straße, wozu eine Machbarkeitsstudie beschlossen ist. Zu diesem Projekt fehlt dem Publikum jedoch ein Verkehrsplaner mit am Tisch, da Wirtschaftsförderer Amberger seinen Vortrag inhaltlich weniger auf Straßenbau und ÖPNV-Verbesserung ausrichtet, dafür umso stärker auf die Ansiedlung von Existenzgründern und Kreativunternehmen.

„Vor zehn Jahren hatten wir in Offenbach etwa 1000 solcher Unternehmen mit 4500 Beschäftigten, von denen sich viele in der Folge sehr positiv entwickelt und die Signale auf Expansion gestellt haben“, erinnert Amberger. Dem sei entlastend Rechnung getragen worden durch Einrichtung des Gründercampus Ostpol und der Zollamtsstudios. „Mittlerweile hat sich die Zahl der Firmen erfreulicherweise verdreifacht, so dass weiterer Raum benötigt wird.“ Im Masterplan sei daher die einst von der Allessa Chemie genutzte Fläche als Schlüsselprojekt definiert worden. Gründer, Industrielle, Büroanbieter und Dienstleister könnten dort eine Arbeitswelt von morgen entstehen lassen.

„Was dort nicht geht, ist weiterer Wohnungsbau“, stellt der Wirtschaftsförderer klar. „Dafür haben wir andere Gebiete entweder bereits ausgewiesen oder in Planung.“ Mit dem Spezialchemiekonzern Clariant, Eigentümer des Industrie- und Wirtschaftsgebiets, stehe die Stadt in engem Kontakt, was Verkaufsverhandlungen angehe. Unter anderem soll nach der Gründungsphase das Grüne Haus im sogenannten Mainquartier als Start-Up- Zentrum dienen. Amberger ließ durchblicken, dass der Erwerb dieser Immobilie durch die GBO unmittelbar bevorstehe. Innerhalb eines Jahres könnten dann die Weichen für die Vermarktung gestellt werden.

Zentrales Element bilde ein Innovationsband zwischen Mühlheimer Straße und Main. Diese „grüne Schlagader“ des Quartiers werde der Verkehrserschließung des gesamten Areals dienen. „Es wird aber keine Verbindung mit der Mainstraße geben, um keinen Durchgangsverkehr entstehen zu lassen.“ Fußgänger und Radfahrer könnten die Tangente jedoch nutzen, zumal an ihr entlang auch Gastronomie vorgesehen sei. Dazu gliedert sich das Gelände in weitere Quartiere, wo sich derzeit Biomasseheizkraftwerk und Pelletanlage der EVO befinden.

Während der Erläuterung der Planungen wird Amberger wiederholt aus dem Publikum auf die angedachte Verbindungsstraße zwischen B 448 und Mühlheimer Straße über die Laskabrücke angesprochen. Die einen sehen in ihr ein Muss zur Entkrampfung bestehender Verkehrsströme, andere lehnen sie wegen des Eingriffs in die Natur ab. Die neue Rathaus-Koalition zeigt Einigkeit, was das Verfahren angeht.

Das verdeutlichen sowohl FDP-Stadtverordneter Oliver Stirböck als auch Dr. Sybille Schumann von den Grünen. „Die Ergebnisse der Studie geben das weitere Vorgehen vor, wobei wir die Erkenntnisse mit den weiteren städtebaulichen Entwicklungsschritten abgleichen müssen“, sagt die Umweltwissenschaftlerin. Stirböck ergänzt, über die Frage des Straßenbaus hinaus werde es auch darum gehen, Verbesserungen auf dem Gebiet des Öffentlichen Personennahverkehrs herbeizuführen.

Ein von den Zuhörern in den ausgereichten Planungsunterlagen entdeckter zusätzlicher S-Bahn-Haltevermerk unweit des Neubaugebiets An den Eichen besitze gewissen Charme. „Davon könnten auch die Bürger Waldheims und Rumpenheims profitieren“, wird aus dem Publikum angemerkt. Das Thema bleibe in Beachtung, verspricht Moderator Bruno Persichilli am Ende der gut anderthalbstündigen Diskussion.