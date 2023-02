Autofahrer aufgepasst: Amtliche Wetterwarnung rund um Offenbach

Von: Patryk Kubocz

Am Dienstagmorgen könnte Glatteis vielen den Weg zu arbeiten erschweren. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte in den Morgenstunden.

Offenbach - Am Dienstag sollen die Temperaturen frühlingshaft werden. Doch trotz teils zweistelliger Temperaturen tagsüber warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glatteis in der Nacht von Montag auf Dienstag (14. Februar). Laut den Vorhersagen des DWD soll in Offenbach und der Region von Mitternacht bis 9 Uhr morgens eine geringe Glatteisgefahr bestehen. Alle Berufspendler sollten daher mit Verkehrsstörungen aufgrund von Glätte planen und rechnen.

Am Dienstagmorgen könnten Streufahrzeuge zum Einsatz kommen. Der DWD warnt in Offenbach und Umgebung vor Glatteis.

In diesen Gebieten rund um Offenbach besteht die Glatteiswarnung

Stadt Offenbach und Kreis Offenbach

Stadt Frankfurt

Main-Kinzig-Kreis

Kreis Fulda

Stadt Darmstadt und Kreis Darmstadt-Dieburg

Odenwaldkreis

Kreis Groß-Gerau

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Bereits am Wochenende hatte der DWD eine Wetter-Warnung vor Glatteis für Kassel und die umliegenden Landkreise abgegeben. (Patryk Kubocz)