Angeklagter schwänzt Prozess

Angeklagte, die nicht zum Verhandlungstermin erscheinen, sind in Strafprozessen vorm Amtsgericht keine Seltenheit.

Offenbach – Ein Strafprozess am Amtsgerichts Offenbach. Das klingt nach den eher unspektakulären Paragrafen des Strafgesetzbuchs, nach kleinen Fischen statt schweren Jungs. Doch auch über diese muss Recht gesprochen werden. Von Matthias Dahmer

Wie mühsam die juristische Aufarbeitung von Alltagskriminalität sein kann, welche Hebel mitunter in Bewegung gesetzt werden müssen, um Justitia genüge zu tun, zeigt ein Fall, der gestern auf dem Terminplan des Schöffengerichts stand: 9.45 Uhr, Saal 111, Altbau. Pünktlich dabei: Richter Manfred Beck, zwei Schöffinnen, die Staatsanwältin, der Plichtverteidiger, die Protokollantin, drei Zeugen. Es fehlt: der Angeklagte. Sayed Ali S., 39 Jahre, geboren in Pakistan und spanischer Staatsbürger, glänzt durch Abwesenheit. Ihm wird vorgeworfen, einen Ladendetektiv angegriffen zu haben, als der ihn beim Klauen erwischte.

Er habe in den letzten Monaten keinen Kontakt zu seinem Mandanten gehabt, sagt der Anwalt. Richter Beck nimmt es zur Kenntnis, vereidigt erst mal die beiden Schöffinen. Es ist ihre erste Verhandlung, eine gewisse Nervosität ist den frisch gebackenen ehrenamtlichen Richterinnen anzumerken.

Beck stellt offiziell fest: Der Angeklagte ist nicht da. Der Vorsitzende des Schöffengerichts ist der dienstälteste Offenbacher Strafrichter. In den nunmehr 30 Jahren seiner Amtszeit hat er schon so ziemlich alles erlebt. Ein weiterer Angeklagter, der nicht zum Prozess erscheint, bringt ihn da überhaupt nicht aus der Ruhe.

Beck versucht es bei der Staatsanwältin auf die ökonomische Tour: Einstellung des Verfahrens oder Strafbefehl? Die Vertreterin der Anklage winkt ab. Nicht in diesem Fall. Also greift der Vorsitzende zum Telefon, ruft das 2. Polizeirevier an. Das ist für die Löwenstraße zuständig, die Adresse, an der Sayed S. gemeldet ist. Die Beamten möchten doch bitte den Angeklagten herbeischaffen. „Die Sitzung ist für eine halbe Stunde unterbrochen“, verkündet Beck, nachdem er wieder aufgelegt hat, und empfiehlt den Beteiligten die Cafeteria im Justizgebäude.

Warten ist eine Tugend, die geübte Gerichtsbesucher verinnerlicht haben, die beiden Schöffinnen sind noch nicht ganz so weit. Nach knapp 35 Minuten werden sie von ihrer Ungeduld erlöst, der kleine Verhandlungssaal füllt sich wieder. Und der Pflichtverteidiger macht Hoffnung, als er einen Blick in den Gerichtsflur wirft: „Die haben den Angeklagten wohl zu Hause angetroffen, wir können doch verhandeln.“ Er liegt knapp daneben. Der Mann, den zwei Polizisten begleiten, muss sich in einem anderen Prozess verantworten.

Manfred Beck ruft die Verhandlung wieder auf und berichtet: Nur die Cousine des Angeklagten wurde unter der angegebenen Adresse in der Löwenstraße angetroffen. Sayed S. sei nicht mehr in Offenbach, halte sich nun in Spanien auf, habe sie der Polizei mitgeteilt.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft verkündet Beck Einstellung gemäß § 205 der Strafprozessordnung. „Steht der Hauptverhandlung für längere Zeit die Abwesenheit des Angeschuldigten oder ein anderes in seiner Person liegendes Hindernis entgegen, so kann das Gericht das Verfahren durch Beschluss vorläufig einstellen“, heißt es da. Zugleich erlässt das Schöffengericht einen Haftbefehl gegen Sayed S.

Die beiden Polizisten, die als Zeugen geladen waren, holen sich bei der Protokollantin ihre Bescheinigung darüber ab, dass ihnen Fahrtkosten entstanden sind. Die dritte Zeugin wehrt in bestem Offenbacherisch die Frage nach den Auslagen ab: „Naa, naa, isch bin Rentnerin und habs net so weit. Außerdem hab isch jetzt des neue Gerischt endlischemal von inne gesehe.“

Im Hinausgehen merkt Richter Manfred Beck noch an: „So wie es aussieht, wird auch in der nächsten, für 11.15 Uhr terminierten Verhandlung der Angeklagte nicht erscheinen.“