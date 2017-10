Keine gewöhnliche Hochzeit in Offenbach

Offenbach - Seit 14 Jahren sind Angelika von Rhein und Elvira Schmidt aus Frankfurt ein Paar– am gestrigen Freitag haben die beiden im Offenbacher Büsingpalais geheiratet. Von Marian Meidel

Ein historischer Moment für die Stadt – es ist die erste gleichgeschlechtliche Ehe, die in Offenbach geschlossen wurde. Zwei Menschen sagen „ja“, goldene Ringe gleiten auf zwei Finger, und der ganze Raum jubelt. Sogar der Standesbeamte muss im Lauf der Zeremonie ein Tränchen vergießen. Es ist ein geschichtsträchtiger Moment für die Stadt – und ein höchst emotionaler für die Menschen, die ihn erleben. Denn von nun an sind es zwei, die sich umdrehen, wenn man „Frau von Rhein“ sagt: Elvira – geborene Schmidt – und Angelika. Am gestrigen Freitagmittag um 12.40 Uhr haben die beiden Frankfurterinnen sich im Büsingpalais im Kreis von Freunden und Familie das Ja-Wort gegeben. Es ist die erste gleichgeschlechtliche Ehe, die in Offenbach geschlossen wurde.

„Seit 2003 sind wir zusammen, aber wir kennen uns schon seit 20 Jahren“, erzählt Angelika von Rhein und strahlt bis über beide Ohren. „Damals war die Erde noch eine Scheibe“, führt ihre frisch angetraute Erika hinzu. So lange sei das schon her. Obwohl es ein großer Tag für die beiden ist, wirken sie ganz entspannt. Kennengelernt haben sie sich auf einer Party in Frankfurt, wo sie auch wohnen.

Warum sie sich entschieden haben, ihre Hochzeit in Offenbach zu feiern? „Weil es hier schöner ist“, verrät Angelika von Rhein. „Ich habe 15 Jahre lang in Offenbach gewohnt. Wir lieben den Markt, wir lieben das Büsingpalais, und wir lieben die Kickers.“ Alles gute Gründe, sich nicht in Frankfurt trauen zu lassen.

Ursprünglich hatten Elvira und Angelika von Rhein sich noch für eine „eingetragene Lebenspartnerschaft“ angemeldet. Dank der Entscheidung des Bundestags, der am 30. Juni die „Ehe für alle“ beschloss, nahm die Geschichte eine unerwartete Entwicklung. „Wir sind aus Zufall die ersten“, sagt Angelika von Rhein. „Das war gar nicht so geplant – während unserer ganzen Vorbereitungen ging nämlich das Gesetz durch, und das Standesamt sagte plötzlich: ,Wir dürfen Sie gar nicht mehr als Lebenspartnerschaft eintragen’.“ Eine willkommene Entwicklung. „Das haben wir natürlich gerne mitgenommen.“ Jetzt sind sie endlich offiziell Eheleute. „Es bedeutet Gleichstellung, und das ist der Punkt“, erklärt die Familientherapeutin Angelika von Rhein.

Für sie ist die Hochzeitsfeier gleich aus mehreren Gründen ein ganz besonderer Tag. „Es ist auch eine Familienzusammenführung“, verrät sie. „Meine Zwillingsschwester und ich sind adoptiert worden, meine Mutter ging dann nach Amerika.“ Dort habe Letztgenannte noch zwei Kinder bekommen. Eines davon, von Rheins Halbschwester Heide, habe 2013 mit ihr Kontakt aufgenommen. „Nach 40 Jahren hat sie uns gefunden – und heute ist sie hier mit dabei.“ Nachdem der erste Kontakt zustande gekommen war, fuhren Angelika und Elvira Rhein bei der nächsten Gelegenheit in die USA, um sie zu besuchen. Und auf dem Rückweg gab es gleich das nächste große Ereignis.

„Wir waren mitten auf dem Ozean, auf der Queen Mary“, erzählt Elvira von Rhein, die im Einzelhandel junge Leute ausbildet. „Als wir auf dem Weg von New York nach Hamburg die Stelle passierten, wo 1912 die Titanic untergegangen ist, hat Angelika mir den Antrag gemacht.“