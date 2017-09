Der Angsterzähler

Sänger Nicholas Müller liest aus seinem Buch über Angststörung am 9. Oktober im Hafen 2 in Offenbach. J Foto: Philipp Haas

Offenbach - „Ich kann nicht mehr. “ Vier Wörter und das vorläufige Ende eines Traums aus Schweiß und Scheinwerferlicht. Im Mai 2014 muss Nicholas Müller, damaliger Sänger der Band Jupiter Jones, „ehrlich zu sich selbst und zu allen anderen sein“. Von Eva-Maria Lill

In einem offenen Brief verkündet er den Ausstieg aus der erfolgreichen Deutschpunk-Truppe, deren Hit „Still“ 2011 wochenlang im Radio rotierte.

Grund für den Handtuchwurf: jahrelange Angststörung. Nach Auszeit und Klinik geht es dem 35-Jährigen wieder gut. 2015 meldete er sich mit der Band von Brücken zurück. Nun hat der Eifeler ein Buch über seine Krankheit geschrieben. Am 9. Oktober liest er aus „Ich bin mal eben wieder tot“ im Hafen 2 in Offenbach. Im Interview plaudert er über Panik, Punk und Psyche.

Herr Müller, wann sind Sie das letzte Mal gestorben?

Och, das ist noch gar nicht lange her. So zwei Monate. Das klingt nach Rückfall, nach Niederlage undsoundso. Ist es aber nicht. Die Panikattacken kommen ab und an wieder. Das ist normal.

In Ihrem Buch verraten Sie sehr Persönliches. War das ein Problem für Sie?

Ehrlich gesagt nein. Natürlich habe ich eine Schamgrenze und finde Seelenstriptease ganz fürchterlich. Die genauen Gründe für meine Angststörung, also die tief liegenden, nenne ich daher nicht. Das ist meins. Den Rest sehe ich aber menschlich. Ich meine, Zahlen belegen, dass es Millionen Erkrankte gibt.

Also keine Seelenschmerzen beim Schreiben?

Das einzige Problem war, dass ich gedanklich in Situationen zurück musste, die ich aus Selbstschutzgründen schon ad acta gelegt hatte.

Welches Kapitel ist Ihnen am schwersten gefallen?

Der Bericht über den Tod meiner Mutter, Trauerfeier und Beerdigung. Das sind drei Kapitel in meinem Leben, die ich nicht wieder ausgraben wollte. Meine Mutter war meine große Ratgeberin. Und das fehlte auf einmal mit 24. Sind wir ehrlich: In dem Alter ist man noch nicht erwachsen. Man ist vielleicht auf dem besten Weg dahin, wenn man Glück hat. Und genau an dem Punkt, an dem ich noch mal Rat gebraucht hätte, ist das weggebrochen. Diese Erfahrung auf Papier zu bringen, das hat mich einiges an Nerven und das ein oder andere Tränchen gekostet.

Das klingt, als wäre auch das Schreiben eine Art Therapie gewesen. Was haben Sie dabei über sich selbst gelernt?

Ich glaube, ich kenne mich bereits ziemlich gut – auch aus der Klinikzeit, die ich hatte. Ich bin ohnehin jemand, der zu viel über sich nachdenkt und herumanalysiert. Andererseits bin ich oft impulsiv und komme mit bescheuerten Ideen um die Ecke (lacht).

Das Buch, war das auch so eine „bescheuerte Idee“?

Zwischendurch habe ich oft genug darauf geflucht, um es unter „bescheuerte Idee“ abzulegen (lacht). Im Nachhinein bin ich total glücklich, das durchgezogen zu haben. Tatsächlich war es so: Als ich nach meinem Ausstieg bei Jupiter Jones ein Jahr lang Pause machen musste und danach mit der Angstkrankheit an die Öffentlichkeit gegangen bin, war ich in Talkshows, Zeitungen und Magazinen. Da werden Verlage aufmerksam.

War es das erste Mal, dass Sie darüber nachgedacht haben, ein Buch zu schreiben?

Die Idee ist sogar vor der Idee geboren, Musiker zu werden. Ich habe als Kind irgendwann eine Schreibmaschine geschenkt bekommen, von irgendeinem Onkel. Da hab ich mit Edding draufgeschrieben: Nicholas Müller, Bücher. Ab diesem Moment war ich quasi Schriftsteller und jetzt, kaum 25 Jahre später, ist es passiert. Aber ehrlich, Autor war der erste halbwegs realistische Berufswunsch, den ich hatte. Von Feuerwehrmann und He-Man abgesehen (lacht). Für mich waren Bücher vor der Musik da. Ich habe „Pan Tau“ gelesen, und dann kamen Guns’n’Roses und Pearl Jam.

Heißt das, dass Sie ab sofort regelmäßig schriftstellern?

Mal abwarten, es muss ja immer jemanden geben, der das rausbringt. Aber der Wille ist fest da. Ich möchte fürchterlich gern ein Jugendbuch schreiben. So eine Coming-of-Age-Angelegenheit. Das muss man nicht psychologisch zerpflücken, aber ich glaube, das läge mir am meisten.

Ihr Stil liest sich wie Gedankenstrom. War der Schreibprozess wirklich so flüssig?

Mir ist das unheimlich schwergefallen, ich konnte schlecht bei Genesis anfangen und bei Exodus aufhören. Einen Zeitstrahl gibt es nicht. Das liegt daran, dass ich nach Tagesform schreiben musste. Es kam vor, dass ich wach wurde und nicht die Kraft oder den Mut hatte, über dieses oder jenes Thema zu schreiben, weil ich wusste, das wird mir den Tag verleiden. Tausendmillionendank an meine Lektorin, die das in eine Reihe gebracht hat, bei der Menschen hoffentlich nicht verzweifelt mit der Stirn auf den Tisch knallen.

Zur Struktur: Sie schreiben, dass Punk-Musik das ist, was herumkommt, wenn man sein Ding durchzieht, ohne an Schubladen zu denken. Ist Ihr Buch also ein Punk-Roman?

Wahrscheinlich schon! Also, wenn man nach den Konventionen geht, in denen so ein Buch eigentlich geschrieben werden sollte. Manchmal ist meine Sprache ein bisschen harsch, gerade, wenn es um etwas geht, worüber ich mich furchtbar aufregen muss. Aber im Großen und Ganzen würde ich das Buch meiner Oma – Gott hab’ sie selig – geben, ohne zu fürchten, dass sie vor Schreck hinterrücks vom Stuhl fällt.

„Gott hab sie selig...“ Sie glauben also an Gott, widerspricht das nicht Ihrer Angst vor dem Tod?

Das Problem ist, ich glaube in vielen Teilen herzlich wenig an die Bibel. Dieses ganze Konstrukt, ich hätte da gern einen empirischen Nachweis, dann wäre ich beruhigt. Ich weiß gar nicht genau, wovor ich Angst habe, vor dem großen Nichts oder vor der Aussicht auf eine Hölle. Aber ich kann am Tod nichts finden. Ich habe mich während meiner Angstzeit und danach häufig mit Geistlichen unterhalten, die jeden Tag predigen: Fürchte dich nicht. Aber die haben trotzdem keine Beweise und die Hosen gestrichen voll.

Diese Angst vor dem Tod, oder besser Ihre Angst allgemein: Hat sie in Ihren Liedtexten immer eine Rolle gespielt?

Natürlich, da sie mich einen Großteil meines Bandlebens begleitet hat. Oft taucht sie unterschwellig auf. Bei meiner Vorbereitung aufs Buch habe ich meine alten Texte gelesen und festgestellt, dass Angst oft mitschwingt. Es gibt ein, zwei Songs bei Jupiter Jones, in denen ich sie konkret anspreche. Aber nie als pathologisches Phänomen, sondern allgemein. Für mich war klar, dass es irgendwie um meine Krankheit ging, aber Angst ist ein Instinkt, der in jedem Menschen wohnt. Daher konnten sich vermutlich so viele mit den Texten identifizieren.

Und bei von Brücken, nach Ihrem Angst-Coming-Out?

Da ist die Angst im Grunde nur ein einziges Mal pathologisch, im Song „Blendgranaten“, als zynische Ansage an die Tunichtgute, die gerade aus der politisch rechten Ecke drücken. Da gibt’s den Satz: „Ja ich hab Erfahrung / Gut, dass du mich fragst / Hast du schlimme Angst vor Dingen, die nicht da sind / Dann geh damit zum Arzt.“

Sie gehen sehr offensiv mit der Krankheit um. Gab es da auch negatives Feedback?

Was es gab, waren ein paar Idioten, die mit unmöglichen Dingen um die Ecke kamen. Da musste ich lernen, statt an meiner an deren geistiger Gesundheit zu zweifeln. Die haben gesagt: Du bist ein Weichei, komm mal mit deinem Leben klar. Ich glaube, das sind die gleichen Affen und Schafe, die rechten Parteien nachlaufen, weil sie null Weitsicht haben und die, wie mein Vater zu sagen pflegt, so dumm sind wie vier Meter Feldweg (lacht). Das meiste Echo war aber sehr positiv. Was auch zeigt, wie hoch das Bedürfnis von Betroffenen und Angehörigen ist, über das Thema endlich ausführlich zu sprechen.

Haben Sie deswegen das Buch geschrieben?

Ich sehe Aufklärungsbedarf. Aber „Ich bin mal eben wieder tot“ ist kein Sachbuch und keine Autobiografie. Ich werde den Teufel tun, mit 35 eine Autobiografie zu schreiben. Ich habe fest vor, noch mindestens 50 Jahre zu leben. Es ist kein Lebenshilfebuch, sondern ein autobiografischer Roman mit Sachbuchanteil. Deswegen könnte das eigentlich alle interessieren, die sich gern mit Geschichten und mit Krankheiten auseinandersetzen (zögert). Oh je, Leute, die sich gern mit Krankheiten auseinandersetzen, wie das klingt. Das wären ja am Ende bloß Ärzte und Hypochonder. Also eher: Menschen, die Interesse haben. Die müssen nicht selbst betroffen sein oder jemanden kennen. Es geht im Grunde jeden an.

Wollen Sie mit Ihrem Buch Betroffenen helfen?

Ich hoffe, dass diejenigen, die an der Krankheit leiden, ein bisschen Mut daraus ziehen. Weil darin steht, wie es nicht funktioniert und wie es funktionieren kann. Im Buch nenne ich das gar nicht Mut, sondern Neugier. Daran scheitert es oft: Betroffene müssen weiter neugierig aufs Leben sein. Und wissen, dass es keinen Grund gibt, sich zu schämen. Scham muss aus der Diskussion über psychische Krankheiten verschwinden.

Wie meinen Sie das?

Es schämt sich niemand für einen Schnupfen, jeder rennt mit jedem – entschuldigen Sie die Unflätigkeit – schiefsitzenden Furz zum Arzt. Aber alle verfallen in Duckhaltung, wenn es um die Seele geht. Ein Stück weit ist das verständlich, weil Seele eben doch intimer ist als Körper. Aber viele trauen sich nicht und machen über ihre Kapazitäten hinaus weiter, bis sie völlig ausgebrannt sind. Das darf nicht passieren. Deshalb muss die Scham weg, und deswegen dieses Buch.

Was müsste sich politisch ändern, damit sich psychisch Kranke mehr trauen?

Zunächst darf nicht immer so ein Feuerwerk sein, sobald etwas passiert. Psyche darf nicht bloß zum Thema werden, wenn sich Prominente suizidieren. Ansonsten läuft es in Deutschland, was die Aufklärung angeht, gar nicht so schlecht. Was die Hilfe betrifft, gibt’s das ein oder andere Defizit. Aktuell ist der Stand, dass die Krankenkassen 25 Sitzungen im Jahr zulassen. Das ist für jemanden, der akut erkrankt ist und mindestens einmal in der Woche zur Therapie müsste, zu wenig. Was macht der- oder diejenige die restliche Zeit? Sicher gibt es die Möglichkeit der Verlängerung, aber warum braucht es diesen Schritt überhaupt? Eigentlich müsste jeder nach Absprache mit einem Experten jederzeit zur Therapie gehen dürfen.

Leser erhoffen sich sicher Einblicke in Ihren Ausstieg bei Jupiter Jones. Sie schildern das emotional, aber versöhnlich. Haben Sie manchmal Sehnsucht nach den alten Songs?

Ach, ich werde schon mal wehmütig, besonders, wenn ich Fotos sehe oder Aufnahmen höre. Aber ich muss sagen, da ich mit von Brücken einen wunderbaren Weg gefunden habe, ist das okay. Musikalisch, also wenn ich vom Geschmack ausgehe, sind wir bei von Brücken sogar auf einem größeren Nenner. Also, das war bei Jupiter Jones Teil des Spannenden, das wir vier ganz unterschiedliche Geschmäcker eingebracht haben. Bei von Brücken geht das in eine klarere Richtung. Das macht die Sache einfacher. Was nicht bedeutet, dass ich nicht ab und an Momente erlebe, bei denen ich denke: Achgottja, das war ’ne schöne Zeit. Aber das ist schließlich nicht verloren. Das sind eben Geschichten für meine Tochter.

Würden Sie sagen, dass der Druck nach dem Erfolg von „Still“ die Angst verschlimmert hat?

Es hat die Sache sicherlich nicht einfacher gemacht. Aber die Angst war schon vor dem Druck da. Und der Druck rührte nur daher, dass ich immer alles richtig machen wollte. Der kam gar nicht vom Erfolg oder weil einer zu mir gekommen ist und gesagt hat: Du musst, du musst. Sondern den habe ich mir selbst gemacht. Bei einer Band, bei der du mal ein Jahr pausieren könntest, weil es nur ein schönes Hobby ist, da wäre das eine andere Baustelle gewesen. Aber es hingen Existenzen dran, nicht nur meine, die von vielen.

Bereuen Sie es, „Still“ geschrieben zu haben?

Nein, um Himmelswillen! Wir haben durch das Lied den ungeheuren Luxus erlebt, von der Musik leben zu können, und ich kann das immer noch. Hätte es Jupiter Jones nicht gegeben, hätte es „Still“ nicht gegeben, würde unter Umständen kein Schwein nach von Brücken pfeifen. Ich werde diese Zeit nie bereuen.

Wie geht es bei von Brücken weiter?

Wir schreiben fleißig am neuen Album. Also der Tobi, quasi mein Partner in Crime, der schreibt unermüdlich, was mir ein bisschen den Schweiß auf die Stirn treibt. Weil, zu jeder Musik muss es irgendwie ’nen Text geben. Und da hat er einen unheimlichen Output, und ich rudere noch so ein bisschen (lacht). Aber das gehört eigentlich dazu, dass man zwischendrin denkt: O nein, ich möchte nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, um am nächsten Tag wach zu werden und zu denken: Alles klar, gestern einmal der leidende Künstler gewesen zu sein, hilft heute ungemein dabei, den Text gut und richtig und schön fertigzustellen. Wie es aussieht und so Gott will, wird es nächstes Jahr ein neues Album geben. Wann genau steht noch nicht fest.

Was dürfen Besucher Ihrer Lesereise erwarten?

Mich, auf einem Stuhl, mit einem Buch in der Hand. Das auf jeden Fall (lacht). Ich werde auch eine Gitarre mitbringen und je nach Stimmung und Abend das ein oder andere Lied zum Besten geben. So eine Lesung ist für mich Neuland, und es ist ganz gut zu wissen, dass die eine Sache, bei der ich so halbwegs weiß, wie sie funktioniert, dass ich darauf im Zweifelsfall zurückgreifen kann.

‘ Nicholas Müller „Ich bin mal eben wieder tot – wie ich lernte, mit Angst zu leben“ Lesung im Hafen 2 Offenbach am 9. Oktober, 20.45 Uhr Buch im Verlag Droemer-Knaur erschienen, ISBN 978-3-426-78918-6