Schubertstraße wie ein „LKW-Autohof“

Offenbach - Die Beschwerden häufen sich und die Beweisbilder auch: Überall in der Stadt stehen immer wieder Lkw oder kleine Lastwagen im Parkverbot und blockieren Gehwege. Besonders schlimm sei es derzeit an der Schubertstraße, berichtet ein Anwohner, der von einem „Lkw-Autohof“ spricht.

Dem Ordnungsamt ist die Problematik bekannt. „Wir entdecken immer wieder falsch parkende Lkw“, sagt Behördenleiter Peter Weigand. „Es gibt auch einige Bereiche, in denen wir vermehrt kontrollieren, zum Beispiel rund um die Stadthalle.“

+ Zwei Beispiele für falsch geparkte Lkw an der Schubertstraße. Im gesamten Stadtgebiet kommt es immer wieder zu solchen Verstößen. © p

Ein komplettes Parkverbot für Lkw über 7,5 Tonnen gibt es jedoch nicht, allerdings strenge Reglementierungen. An Sonn- und Feiertagen darf kein schwerer Brummi in der Stadt abgestellt werden. Das gleiche gilt für die Zeit von 22 bis 6 Uhr. Verbotene Parkzonen sind außerdem Wohngebiete. Bei kleineren Lieferwagen oder Sprintern gibt es ebenfalls strikte Regelungen: So ist beispielsweise das halbseitige Gehwegparken nur zulässig bei einem Gewicht bis 2,8 Tonnen. (stm)