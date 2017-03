Mit dem Sammelbus zur Dialyse - Ärger bei Patienten

Offenbach - Seit März hat die AOK ihren Dialyse-Transport in Offenbach umgestellt. Statt Taxen fahren nun Sammelbusse der Firma Köhler-Transfer Nierengeschädigte zur Blutwäsche und wieder nach Hause. Das läuft noch nicht immer reibungslos. Von Sarah Neder

Es war ein Abkommen, von dem beide Seiten profitierten: Der Patient ruft sich ganz bequem ein Taxi, das ihn zum Dialyse-Termin bringt. Und das Droschkenunternehmen, das direkt bei der Krankenkasse abrechnet, hat einen sicheren Gewinn. Bei der AOK sind diese Zeiten aber nun vorbei. Seit März hat sie für ihre Kunden Sammeltransporte eingeführt. Doch die Umstellung kommt nicht bei allen gut an.

Die Offenbacherin Anna-Maria Walter, Vorsitzende der Selbsthilfegruppe für Dialyse- und Nierenpatienten, hat ein chronisches Nierenleiden und muss daher schon seit Jahren drei Mal in der Woche zur Dialyse. Bisher brachte sie ein eigens bestelltes Taxi von der Haustür zur Klinik in Heusenstamm und wieder zurück. Doch seit drei Wochen kommt einer der in Offenbach bereits präsenten roten Busse der Frankfurter Firma Köhler-Transfer und holt die AOK-Kundin ab. Für die Patientin ändert sich augenscheinlich nicht viel. Nur: Statt Einzelfahrten gibt’s nun den Sammeltransport – bis zu vier Dialyse-Patienten werden pro Weg befördert.

Walter schildert, dass sich die erste Phase nach der Umstellung als problematisch erweist: Der neue Transport sei nicht immer pünktlich. „Letztens hat der Fahrer die falsche Zeit notiert gehabt und kam eine halbe Stunde zu spät.“ Minuten, die nicht aufgeholt werden können. Denn die Dialyse hat eine feste Laufzeit. Wer eine halbe Stunde zu spät kommt, muss auch eine halbe Stunde länger bleiben. Daraus, dass mehrere Patienten auf den gleichen Bus angewiesen seien, ergebe sich ein weiteres Problem, erläutert die 70-Jährige: „Bei mir kam es einmal nach der Dialyse zu Komplikationen. Die anderen mussten dann auf mich warten, das war mir sehr unangenehm.“

Im Januar hatte die AOK den Dialyse-Transport für Stadt und Kreis Offenbach bundesweit ausgeschrieben. „Aus ökonomischen Gründen“ habe man nach einem neuen Service gesucht, teilt Kassensprecher Riyad Salhi mit. Die Firma Köhler-Transfer, deren kirschrote Ford Transits mit Mainzer Kennzeichen in Offenbach bereits Kranke und Schüler transportieren, bewarb sich und bekam den Zuschlag. Acht Busse bringen seit 1. März 48 Dialyse-Patienten zu den Kliniken in Offenbach und Heusenstamm. Darunter sind bisher nur sogenannte Läufer, also Patienten, die noch gut zu Fuß sind. Wer nicht so fit ist, wird per Krankenwagen gebracht.

Ralf Köhler, Geschäftsführer des Transportunternehmens, betont: „Unser Kerngeschäft ist die Beförderung von behinderten Menschen.“ Seine Firma biete barrierefreie Busse und zuverlässiges Personal. „Wir achten darauf, dass ein Patient immer den gleichen Fahrer hat“, sagt Köhler. Bei Taxen sei das nicht immer gewährleistet.

Der Firmenchef gesteht, dass es kurz nach der Übernahme der Nierenpatiententransporte ein paar Anlaufschwierigkeiten gegeben habe. So seien etwa manche Adressen, die seine Mitarbeiter von den Kliniken bekommen hätten, veraltet gewesen. „Die Fahrer standen dann irgendwo und keiner war da“, sagt Köhler. Mittlerweile habe man solche Probleme jedoch weitgehend ausgemerzt. Und was das Warten nach der Blutwäsche betrifft, so stimme die Schilderung der Patientin nicht. Denn die pendelnden Fahrzeuge brächten die bereits Behandelten umgehend nach Hause. Sollte es dennoch zu Wartezeiten kommen, können sich Patienten und Klinikpersonal an die Dialyse-Hotline wenden. Die bei der Arbeiterwohlfahrt im Hainbachtal angesiedelte Stabsstelle bemüht sich dann um Besserung.

Dass auch die AOK starkes Interesse am komplikationslosen Transport zeigt, ist aus dem Nierenzentrum am Starkenburgring zu hören. Einige Patienten hätten sich dort über den Sammeltransport und einzelne Verspätungen beschwert. Nachdem die Kritik an die AOK weitergeleitet wurde, habe diese umgehend Kontakt mit den Betroffenen aufgenommen und sich entschuldigt. In der Spezialklinik für Dialyse will man die Situation nicht als allzu dramatisch bewerten. Einige Patienten würden sich eben mit der Umstellung an sich schwer tun, heißt es, da sie die Einzelfahrten seit Jahren gewohnt seien.