Apotheken in der Krise

1718 erbaut, ist die Schwanen-Apotheke die älteste in Offenbach – die 1930 entstandene Fotografie zeigt sei an ihrem damaligen Standort. Der heutige Inhaber der inzwischen an der Ecke Marktplatz/Frankfurter Straße etablierten Schwanen-Apotheke, Guido Kruse, sieht zunehmende Schwierigkeiten für Apotheker.

Offenbach - Der Hessische Apothekerverband beklagt die Situation der Pharmazeuten in Offenbach. Die Stadt hat unter den kreisfreien Gemeinden die geringste Apothekendichte im Land. Von Marian Meidel

Gegenwärtig ein Kernproblem: Viele Apotheker, die in Rente gehen, finden keinen Berufsnachwuchs für die Übernahme ihres Betriebs. Wer dieser Tage in einer Offenbacher Apotheke einkauft, wird es wahrscheinlich bemerken, das Porträtbild von Oberbürgermeister Felix Schwenke. „Vielfalt und kurze Wege – dafür stehen Apotheken vor Ort“, lautet der Schriftzug darunter. Es handelt sich um Plakatwerbung der bundesweiten Kampagne „Unverzichtbar – sichere Perspektiven für junge Apotheker“, in der Stadtoberhäupter auf die Situation der Pharmazeuten aufmerksam machen wollen.

Denn die Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt – auch in Offenbach. „Als ich vor zehn Jahren angefangen habe, hatten wir hier noch 36 Apotheken“, erinnert sich Dr. Guido Kruse, Inhaber der Schwanen-Apotheke am Marktplatz. „Heute sind es noch 25 – und Offenbach ist in der Zwischenzeit nicht kleiner geworden.“

Katja Förster vom Hessischen Apothekerverband rechnet vor: „2014 versorgte eine Apotheke in Offenbach durchschnittlich 5178 Einwohner.“ Das seien 1246 Einwohner mehr als die Apotheken der kreisfreien hessischen Städte im Durchschnitt. Aktuellere Zahlen als die der Erhebung vor vier Jahren gebe es leider nicht, so Förster, es sei aber von einer Intensivierung der Situation auszugehen: „Offenbach hat von den kreisfreien Städten Hessens die geringste Apothekendichte.“ Doch das ist Guido Kruse zufolge nicht einmal das größte Problem. Viel gravierender sei der Fachkräftemangel.

So sieht eine gut sortierte Hausapotheke aus Zur Fotostrecke

„Wir haben einen erheblichen Nachwuchsmangel im Bereich der Selbstständigkeit“, so Kruse. Zwar gebe es nach wie vor viele junge Pharmazeuten, doch die seien oft nicht mehr an der Übernahme einer Apotheke interessiert, sondern zögen der Selbstständigkeit eine Festanstellung in der Pharmaindustrie vor.

Hans Rudolf Diefenbach, der 30 Jahre lang die Rosen-Apotheke am Wilhelmsplatz führte, hatte dieses Problem nicht, als er 2016 in Rente ging. Er fand in der Frankfurterin Susanne Jester bereits nach kurzer Suche eine Nachfolgerin. Dass so ein Glücksgriff aber nicht die Regel ist, ist Diefenbach bewusst. Auch er spricht von einem „gigantischen Nachwuchsproblem“ und beobachtet: „Eine ganze Reihe von Betrieben ist heute leider einfach nicht mehr rentabel.“ Das hängt in seinen Augen auch mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vor zwei Jahren zusammen, das die Preisbindung verschreibungspflichtiger Medikamente aufhob (wir berichteten). Seitdem graben Rabatte und Dumpingpreise an der finanziellen Existenzgrundlage vieler selbstständiger Apotheker und machen den Beruf entsprechend unattraktiv.

Guido Kruse von der Schwanen-Apotheke benennt ein weiteres Problem: „Wir haben auch einen Mangel an PTA, also pharmazeutisch-technischen Assistenten.“ In den nächsten Jahren, prognostiziert er, werden doppelt so viele PTA in Rente gehen, wie nachkommen. „Den Beruf gibt es erst seit 50 Jahren, und in den 80ern gab es mal eine Hochphase, als viele Schulen dafür eröffneten.“ Davon seien mittlerweile aber viele wieder geschlossen. „In Hessen gibt es noch vier PTA-Schulen“, so Kruse. Und eine Lösung für die Probleme ist nicht in Sicht.