Offenbach – Für den täglichen Weg zum Job mitunter Stunden auf Straßen und Bahnschienen zu verbringen, ist für rund 30 Millionen Menschen in Deutschland Alltag. Bereits ab einer einfachen Strecke von 25 Kilometern gilt man als Fernpendler.

Wichtiger als die Entfernung: Ab 45 Minuten Fahrtzeit steigt der Stress durch Pendeln laut Studien deutlich an. Viele blicken dabei nur auf „Pendlerhochburgen“ wie München, Berlin oder Frankfurt. Aber die lokale Arbeitsagentur weiß: Auch in Offenbach wird kräftig gependelt.

In Offenbach wohnen laut Agentur 52.941 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 38.077 Männer und Frauen, das ist ein Anteil von 71,9 Prozent, verlassen Offenbach täglich, um in einem anderen Kreis zu arbeiten. Dies besagt der Datenatlas der Bundesagentur für Arbeit, der die aktuellen verfügbaren Daten vom Juni 2018 grafisch und tabellarisch darstellt.

Danach pendeln 32.810 Männer und Frauen, die außerhalb wohnen, zur Arbeit nach Offenbach. Anteil: 68,8 Prozent. Insgesamt arbeiten in Offenbach 47.674 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Die meisten Einpendler kommen aus dem Kreis (11.330 Personen), Frankfurt (5 569) und Main-Kinzig-Kreis (4 275).

In dieselben Regionen zieht es den größten Teil der in der Stadt wohnhaften Auspendler. Von den 38.077 Beschäftigten fahren die meisten nach Frankfurt (19.824) sowie in den Kreis Offenbach (6 447) und in den Main-Kinzig-Kreis (1 747).

Der Saldo von Aus- und Einpendlern beläuft sich in Offenbach auf ein Minus von 5 267. Heißt gleichzeitig: Die aktuelle Wohnungsbau wird die Pendlerströme noch verstärken. (mk)