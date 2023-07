Homestory OB-Kandidaten: Gizem Erinç-Çiftçi (Linke) privat

Von: Veronika Schade

Auf Staatsexamen folgt Wahlkampf: Viel ruhige Zeit auf ihrer Terrasse bleibt Gizem Erinç-Çiftçi nicht. © Schade

Vier Kandidaten bewerben sich um das Amt des Offenbacher Oberbürgermeisters. Wir stellen sie von ihrer privaten Seite vor: Wo wohnen sie, was mögen sie, wie verbringen sie ihre Freizeit? Für unsere Redakteurin Veronika Schade öffneten sie ihre Haustür – in der heutigen Folge Linken-Kandidatin Gizem Erinç-Çiftçi.

Offenbach - Arbeiterkind, Juristin, OB-Kandidatin. Die Laufbahn, die Gizem Erinç-Çiftçi (Linke) mit ihren erst 33 Jahren zurückgelegt hat, ist bemerkenswert. Dabei ist sie zunächst einmal eine Offenbacherin wie viele andere – und somit jemand mit Identifikationspotenzial für weite Teile der Bevölkerung.

Geboren und aufgewachsen ist Gizem als Kind kurdisch-alevitischer Eltern in Offenbach. Ihr Großvater ist aus der Heimat im Südosten der Türkei aufgrund der politischen Verfolgung seiner Landsleute geflohen. „Als Analphabet, der nie die Schule besucht hat, hat er es geschafft, in Europa Fuß zu fassen“, sagt sie anerkennend. Auch ihre Eltern haben nie eine Schule besucht, kämpften sich in ihrer neuen Heimat durch – ihr Vater als Nachtschichtarbeiter bei GKN. Eine Tochter und drei Söhne zogen sie groß, Gizem ist die Älteste. In ihrem türkischen Pass stand „Arbeiterkind“.

Erst im Kindergarten, mit fünf Jahren, lernte sie, Deutsch zu sprechen. Die Eltern sprechen untereinander Kurdisch, mit den Kinder Türkisch, in der Hoffnung, dass sie es dadurch leichter haben. „Meine Lehrerin in der Grundschule hat mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht gut genug Deutsch kann“, erinnert sich die junge Frau. „Für die Menschen hier war ich eine Türkin, dabei wusste ich, dass ich keine Türkin bin. Irgendwie war ich immer eine Minderheit innerhalb einer Minderheit, selbst was den Glauben betrifft, alevitisch ist ja nicht islamisch.“ Gerade das Gefühl, zu keinem Land richtig zu gehören, habe dazu geführt, sich umso stärker mit der Heimatstadt Offenbach zu identifizieren. „Bis heute war ich nie länger als drei Monate weg“, sagt sie und lacht.

Vor allem ihrer Mutter habe viel daran gelegen, dass ihre Kinder das bekommen, was ihr verwehrt blieb – Bildung. Sie gingen aufs Gymnasium, studierten. Gizem absolvierte nach dem Abitur auf der Leibnizschule ein Jurastudium in Frankfurt, bestand kürzlich ihr zweites Staatsexamen und leitet Lehrveranstaltungen an der Uni.

Seit Beginn der Flüchtlingswelle 2015 arbeitet sie für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als Entscheiderin, macht Anhörungen zu Asylverfahren. Anfangs war das Büro in Offenbach, mittlerweile pendelt sie nach Gießen. „Aber dank Homeoffice nicht täglich.“ Durch ihre Arbeit ist sie nah dran an den komplexen Themen Migration und Flucht, weiß in der Kommunalpolitik, wovon sie spricht.

Schon zu Schulzeiten sind Menschen, die sozial schwach gestellt sind, Hartz-IV-Empfänger, für sie ein Thema. Mit dem Irakkrieg verstärkt sich ihr politisches Interesse, sie nimmt an Demos teil. Einer Partei beizutreten, kommt ihr jedoch zunächst nicht in den Sinn; erst mit dem Einzug der AfD in den Landtag: „Was früher ein absolutes No-Go gewesen wäre, fand sich auf einmal in der Landespolitik wieder“, sagt Erinç-Çiftçi. „Da dachte ich, das kann nicht sein. Es reicht nicht, nur interessiert zu sein, man muss auch Farbe bekennen und handeln.“

Die Partei, die am meisten ihrer Vorstellungen von sozial gerechter Politik entspricht, ist die Linke. 2018 tritt Erinç-Çiftçi der Stadtverordnetenfraktion bei, wird stellvertretende Vorsitzende, übernahm seitdem weitere Funktionen wie den Fraktionsvorsitz im Landeswohlfahrtsverband. „Mir wurde von Anfang an viel Vertrauen entgegengebracht, dem will ich gerecht werden.“

So auch in Bezug auf die OB-Kandidatur. „Wenn man sich alle bisherigen Offenbacher Oberbürgermeister anschaut, war noch nie jemand mit Migrationshintergrund oder eine Frau dabei. Es wird Zeit.“ Wobei diese Attribute allein keineswegs ausschlaggebend für die Entscheidung seien, betont Erinç-Çiftçi.

Nachdem sie lange in Bürgel und im Nordend gelebt hat, zog sie vor zwei Jahren mit ihrem Mann in ein Haus in Offenbach-Ost. „Nach der anstrengenden Examenszeit fange ich endlich an, das Haus und den Garten zu genießen“, freut sie sich. Das selbst angebaute Gemüse und Obst wird zuhause verwertet, als leidenschaftliche Gastgeberin verwöhnt sie alle, die sie besuchen. „Als Jugendliche habe ich mich gegen das Kochen gewehrt, wegen der Frauenrolle, mit der ich es verbunden habe. Mittlerweile koche ich sehr gern.“ Kurdische Gerichte gehören selbstverständlich dazu, hauptsächlich in der vegetarischen Variante.

In ihrer Herkunftsregion in Nordkurdistan ist 30 Jahre lang niemand aus der Familie gewesen, es war nicht möglich. Viele Dörfer wurden menschenleer gemacht. 2019 war sie erstmals dort. Die Nähe zu den Menschen, die so wenig haben, aber so viel geben, hat Erinç-Çiftçi nachhaltig beeindruckt. Auch als Oberbürgermeisterin ist Nahbarkeit ihr großes Ziel. „Die Stadtpolitik ist für viele Menschen nicht greifbar, dabei betreffen die Entscheidungen uns alle. Es braucht ein besseres Miteinander.“ Das will sie im anstehenden Wahlkampf beweisen: „Wir werden den Kontakt zu Leuten suchen, auch ganz klassisch Haustürgespräche führen. Ich bin schon sehr gespannt.“

