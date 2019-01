Seit 100 Jahren für die Bürger da

Offenbach - Politischer Salon, Tanzcafé, Werkstätten Hainbachtal, Essen auf Rädern und noch viel mehr. Die Arbeiterwohlfahrt verfügt in Offenbach über ein breites Angebot. In diesem Jahr wird der gemeinnützige Verein 100 Jahre alt. Eine Chronologie. Von Steffen Müller

100 Jahre und kein bisschen müde. Obwohl die AWO dreistelligen Geburtstag feiert, ist von Altersmüdigkeit nichts zu spüren. Im Gegenteil. Der Sozialverband wächst und wächst. Die 60 Mitarbeiter in Stadt und Kreis Offenbach haben sich um immer mehr Aufgaben zu kümmern. Auch die Zahl der Mitglieder steigt. 601 sind es aktuell, vor einem Jahr waren es 577. Dabei fing alles mal ganz klein an.

+ Beim Sommerfest nehmen die Werkstätten Hainbachtal einen großen Teil des Programms ein. © Klein Schon Jahre bevor Marie Juchacz am 13. Dezember 1919 die AWO gründete, waren bereits Arbeiterfrauen in Offenbach aktiv. Allen voran Gretchen Steinhäuser, die an der Gründung der Offenbacher AWO beteiligt war, organisierte „Ferienspaziergänge für Proletarierkinder“. Noch im Gründungsjahr 1919 baute auch Margarethe Steinhäuser die lokale Organisation der AWO in Offenbach auf. Sie organisierte die „Walderholung, Zeltlager für die Kinder und Nähstuben für die Frauen. Bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten übernahm die AWO in Offenbach eine wichtige soziale Aufgabe, wurde aber wie viele andere Wohlfahrtsorganisationen und Parteien von den Nazis verboten.

+ In der Holzwerkstatt gestalten die Menschen mit Behinderung Figuren. © Schade Doch bereits ein Jahr nach dem Kriegsende wurde die AWO wiederbelebt. 1946 erfolgte die Wiedergründung der Offenbacher AWO. Margarethe Steinhäuser, die „Mutter von Offenbach“, Marie Herber und Else Herrmann organisieren „Hilfe für Offenbach“. Schon früh gab es eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt, die um der Bedeutung der Arbeiterwohlfahrt wusste. 1949 stellte die Stadt der AWO ein 10 000 Quadratmeter großes Gelände in der Vordermark des Offenbacher Stadtwaldes zur Verfügung. In Selbsthlilfe wurde eine erste Baracke und eine provisorische Küche eingerichtet. So konnten im Sommer 200 Kinder ihre Ferien vier Wochen lang hier verbringen.

Und die Vergrößerung der Offenbacher AWO ging stetig weiter. Unter dem Vorsitzenden Karl Appelmann, der 1963 das Amt übernahm, fielen der Aufbau wichtiger ambulanter Dienste, die Errichtung der Werkstätten Hainbachtal und die erste Reha-Werkstatt in angemieteten Räumen der Frankfurter Straße. 1966 übertrug die Stadt der AWO die Betreuung der Altentagesstätte Hessenring – später bekannt als das Else-Herrmann-Haus, das mittlerweile der Vergangenheit angehört. Im Oktober 2017 wurde in einem Wohnkomplex in direkter Nachbarschaft der Else-Herrmann-Saal eröffnet.

Seit 1968 fährt die AWO „Essen auf Rädern“ aus. Ausgeliefert wurden damals 32 Mahlzeiten à 3,50 Mark. Zum Vergleich: Heute werden knapp 200 Speisen zu 6,40 Euro pro Mahlzeit an Offenbacher Haushalte geliefert.

+ Bruno Persichilli diskutiert im Politischen Salon unter anderem mit Altenplanerin Heidi Weinrich. © Richter Ein wichtiges Jahr war 1970, als die heutigen Werkstätten Hainbachtal gegründet wurden. Zunächst wurden 15 Menschen mit geistiger Behinderung in den „Beschützenden Werkstätten“ aufgenommen. Hierzu war eine offene Halle mit zwei Gruppenräumen errichtet worden. Zugleich wurde mit der Planung einer erheblich größeren Behindertenwerkstatt begonnen. Da es allerdings finanzielle Probleme gab und eine langwierige Kampfmittelsondierung nötig war, erfolgte der Baubeginn erst im September 1973. Die Einweihung der Werkstätten Hainbachtal konnte schließlich am 17. September 1976 gefeiert werden. Durch die Erweiterung wuchs das Gelände der AWO von knapp 10 .000 auf 50.000 Quadratmeter an und bot 150 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen. Mittlerweile arbeiten mehr als 700 Menschen mit geistiger Behinderung in Offenbach und den Zweigstellen in Rödermark und Dietzenbach.

Die Arbeit mit Behinderten wurde für die AWO immer wichtiger. 1977 nahm erstmals eine Gruppe behinderter Kinder und Jugendlicher an der Stadtranderholung teil. Im selben Jahr fand das Uhrtürmchen, „Wahrzeichen“ der AWO Offenbach, seinen heutigen Platz. Nach dem Umbau der Mathildenschule konnte es an seinem ursprünglichen Standort nicht mehr bleiben steht seitdem im Hainbachtal. In die 70er Jahre fiel ebenfalls die Gründung des Seniorensingkreises sowie des Seniorenservice. 1986 wurde die „Häusliche Krankenpflege eingerichtet.

Im Laufe der Jahre ist das Angebot stetig erweitert und den Bedürfnissen der Offenbacher Bürger angepasst worden. Zum Spektrum zählen mittlerweile auch Migrations- und Wohnraumberatung. Und das nächste große Projekt ist schon angestoßen: In diesem Sommer wird im Hainbachtal eine Grundschule für 176 Schüler eröffnet.