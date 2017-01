Asbest-Entsorgung in alter City-Passage läuft

Die Tage der seit Jahren so gut wie leer stehenden City-Passage – lediglich eine Spielothek hielt zuletzt die Stellung – sind gezählt. Derzeit läuft in der Immobilie die Asbest-Entsorgung. Der Abriss soll in den nächsten Wochen beginnen.

Offenbach - Die letzten Hürden für den Abriss des innerstädtischen Schandflecks City-Passage und einen Neubau an gleicher Stelle sind genommen. Von Matthias Dahmer

Wie Bauherr Andreas Blaschkowski, Chef des Investors Real Equity aus Frankfurt, mitteilt, habe man sich nach mehreren Gesprächen mit dem Eigner des angrenzenden alten IHK-Gebäudes, dem Mühlheimer Immobilienunternehmen Geisheimer, über die Zufahrt zum künftigen Rathaus-Center geeinigt. Ihm gehöre nun der Anlieferweg vom Platz der Deutschen Einheit aus, Geisheimer können dafür mehr Fläche für eine Überbauung nutzen. Die Mühlheimer wollen dem Vernehmen nach in der ehemaligen IHK-Immobilie, die in jüngster Vergangenheit für ein temporäres Wohnprojekt zwischengenutzt wurde, innerstädtischen Wohnraum schaffen.

Blaschkowski blickt unterdessen voller Zuversicht auf sein Projekt. Der Bauantrag für das Rathaus-Center sei eingereicht, derzeit laufe die Asbest-Entsorgung in der altne City-Passage, die in den nächsten Wochen abgerissen werde. Wie berichtet, will Real Equity an der Frankfurter Straße ein modernes Shopping-Center errichten. Ins Untergeschoss kommt ein Nahversorger – also Lebensmittel –, ins Parterre und darüber Textil und sonstige Anbieter. Alle Läden werden direkt über die Frankfurter Straße angebunden. Für das neue Center ist eine großzügige Schaufenster-Fassade mit 60 Meter Länge bei 40 Meter Gebäudetiefe vorgesehen.

Innerhalb des Gebäudes wird es Verbindungen für größere Mieter in Form von Rolltreppen in die oberen Stockwerke geben. Im Erdgeschoss sind bis zu fünf Mieteinheiten geplant. Der Entwurf sieht einen dreigeschossigen Baukörper vor, dessen Traufhöhe sich an den Höhen der umliegenden Gebäude orientiert. Rötlich gefärbter Backstein umrahmt die von den Mietern gewünschten großflächigen Verglasungen. Details zu den künftigen Mietern lässt sich Andreas Blaschkowski noch nicht entlocken. Man befinde sich mit Interessenten in Gesprächen, sagt er.

Zur Beruhigung des Stadthofs wurde das Parken aus dem neuen Gebäude gänzlich herausgenommen. Stattdessen erfolgt eine fußläufige Anbindung direkt an die Tiefgarage des Rathauses. Hieraus hat sich der Name des Projektes „Rathaus-Center“ ergeben. Der bisher fehlende behindertengerechte Aufzug zur Tiefgarage des Rathauses werde nun über das Rathaus-Center ermöglicht. Aufgrund der relativ geringen Anzahl an Ladeneinheiten (sechs bis sieben) sei mit keinem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.