Auch SPD favorisiert Idee einer weiteren Hochschule

Offenbach – „Wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat“, kommentiert SPD-Stadtverordnete Gertrud Marx den Verkauf eines städtischen Gründstücks im Hafengebiet an das Land, welches dort in den kommenden Jahren den Neubau der HfG errichten möchte.

Der Neubau werde die erfolgreiche Entwicklung des Offenbacher Hafens abschließen, welcher in den vergangenen Jahren zu einem lebendigen und modernen Großstadtquartier herangewachsen sei.

Wie ihr Oberbürgermeister Felix Schwenke (wir berichteten) sieht die SPD-Fraktion sieht im HfG-Neubau aber auch eine Chance für derzeitigen Standort rund ums Isenburger Schloss: „Wir können uns vorstellen, dass das Areal weiterhin als Hochschule genutzt wird.“ Die SPD habe schon in ihrem Kommunalwahlprogramm 2016 die Ansiedlung einer weiteren Fachhochschule in Offenbach gefordert. Mit dem jetzt unterzeichneten Grundstücksverkauf zwischen Stadt und Land – das zahlt 13 Millionen Euro – gebe es langfristig einen potenziellen Standort für eine Hochschule, der über die nötige Infrastruktur verfüge.

„Wir könnten uns etwa eine Fachhochschule mit den Schwerpunkten Maschinenbau, Elektrotechnik und alternative Energiequellen vorstellen oder auch einen Studiengang, der Design, Druck-, Informations- und Medientechnik verbindet“, konkretisiert Marx den Vorschlag, der die gleiche Stoßrichtung hat, die Oberbürgermeister Felix Schwenke aufgezeigt hat.

Einen solchen Studiengang gebe es im Rhein-Main-Gebiet bisher nicht. Er könne eine Verknüpfung darstellen zu den Designstudiengängen an der HfG oder den Medienstudiengängen am Campus Dieburg. Für Offenbach wäre ein weiterer Hochschulstandort auf jeden Fall sowohl fürs Image als auch für die Wirtschaft ein Gewinn. „Denn die Stadt würde sicher unter finanziellen Aspekten profitieren, beispielsweise durch die Gründung neuer Unternehmen durch Absolventen“, so Marx. mk