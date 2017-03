Gemeinsamer Puls für Europa

Offenbach - Ein Ort im Herzen der Stadt, eine Stadt im Herzen von Europa. Die Pulse-of-Europe-Bewegung hat Offenbach erreicht. Gestern demonstrierten auf dem Wilhelmsplatz gut 100 Menschen für die europäischen Werte. Von Steffen Müller

Die Kundgebung soll nun bis zur Präsidentschaftswahl in Frankreich jeden Sonntag in Offenbach wiederholt werden. Sonntag, 14 Uhr, Wilhelmsplatz: Menschen, die blaue Fahnen mit gelben Sternen schwenken, blaue Schilder mit gelber Aufschrift in die Höhe recken oder sich in eine blaue Flagge mit gelben Buchstaben wickeln und für Werte wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte eintreten: Dieser Anblick wird in den nächsten Wochen zur Gewohnheit werden. Denn bis zur Präsidentschaftswahl in Frankreich am 23. April wird ab sofort regelmäßig auf dem Offenbacher Wilhelmsplatz demonstriert.

Lesen Sie dazu auch: Tausende bei „Pulse of Europe“ Bislang gab es die Pulse-of-Europe-Bewegung in Hessen unter anderem in Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden. Offenbach gehörte nicht dazu. Ein Unding, befand der ehemalige Grüne Stadtverordnete Jürgen Schmittel und meldete für gestern kurzfristig die Versammlung an. „Unser Wohlstand basiert auf 72 Jahren Frieden, den wir auch den Römischen Verträgen zu verdanken haben“, begründet Schmittel seine pro-europäische Einstellung. Trotz der spontanen Idee ist die Resonanz positiv. Statt der erwarteten 50 Besucher bildete sich vor dem Markthäuschen eine kleine Traube aus rund 100 Menschen.

Unter ihnen sind viele Privatpersonen, aber auch Politiker aller Parteien. Oberbürgermeister Horst Schneider, sowie drei der Kandidaten für die OB-Wahl, Peter Freier (CDU), Helge Herget (Piraten) und Peter Schneider (Grüne), sprechen sich für die europäischen Werte aus. „Wir sind hier, um für etwas und nicht um gegen etwas zu demonstrieren“, bringt Peter Schneider das Ziel von Pulse of Europe auf den Punkt.

Aus der Menge heraussticht Anna Pietocha. Sie trägt einen blauen Bademantel und hält in der Hand ein selbst hergestelltes Pro-Europa-Plakat. Abgebildet ist ein gelbes „JA“, das von zwölf Sternen, dem Symbol der EU, umkreist ist. „Wir sind hier, weil wir nicht wollen, dass Europa auseinanderbricht. Eine starke Union ist besser als einzelne Staaten.“ Pietocha schätzt an der europäischen Union die Vielfalt und die Reisefreiheit. Dem stimmt Anna-Fee Neugebauer zu. Vor allem die Einheit der europäischen Länder ist ihr wichtig. „Individualismus und Nationalismus haben immer nur Krieg gebracht.“ Damit die 72 Jahre lange Friedensphase weiter andauert, demonstriert sie. Sonntags, um 14 Uhr, auf dem Wilhelmsplatz.