Diebesbande bricht in Offenbach während Fußballspielen in Kabinen ein

Von: Holger Appel

Fußball im Kreis Offenbach: Diebe nutzen vermehrt die Chance. (Symbolbild) © ActionPictures/IMAGO Images

In Offenbach kommt es immer häufiger zu Diebstählen bei Fußballspielen. Die Täter erbeuten auf mehreren Sportplätzen einen vierstelligen Betrag.

Offenbach – Es ist für Fußballer eine grausige Vorstellung: Auf dem Platz dem liebsten Hobby nachgehen – und dann in der Kabine feststellen, dass die Wertsachen gestohlen wurden. Die Mail, die Jörg Wagner an die Vereinsvertreter verschickt hat, lässt aufhorchen.

„Aus gegebenem Anlass“, schreibt der Fußballwart des Kreises Offenbach, „möchte ich darauf hinweisen, dass es an den letzten Spieltagen vermehrt zu Diebstählen aus Umkleidekabinen gekommen ist. Hierbei sollen teilweise beachtliche Geldbeträge und Wertgegenstände aus Kabinen gestohlen worden sein.“ Die Täter, berichtet Wagner weiter, seien auf unterschiedlichen Sportplätzen im Kreis aktiv, unter anderem in Hausen, Offenbach und Rembrücken. „Sie gehen gewaltsam vor und schrecken vor verschlossenen Kabinentüren nicht zurück. Laut Polizei wurden auffällig mehr Einbrüche an Spieltagen gemeldet“, berichtet Wagner weiter.

Diebstahl während Fußballspiel: Mannschaft steht vor „zerfetzter Kabinentür“

Daniel Strack, Trainer des A-Ligisten TV Hausen, stand am vergangenen Samstag (10. September) in der Halbzeitpause gegen die TSG Mainflingen (2:2) mit seinem Team vor einer „zerfetzten Kabinentür im Keller. Da war während der ersten Halbzeit offenbar jemand mit einem Brecheisen dran. Wer das gemacht hat, muss Eier aus Stahl haben. Da hätte ja immer jemand runterkommen und ihn erwischen können. Bei uns wurde die komplette Mannschaftskasse mit fast 500 Euro gestohlen, dazu Bargeld von dem einen oder anderen Spieler. Das kamen grob genommen rund 1000 Euro zusammen. Und auch noch Handys“, berichtete der TVH-Trainer. Vor einigen Wochen bei einem Vorbereitungsspiel gegen die SSG Gravenbruch sei der Gegner bestohlen worden.

Die Kabinentür im Vereinsheim an der Herrnstraße ist noch immer defekt, soll aber bald repariert werden, wenn mit der Versicherung alles geklärt ist. „Wenn die Tür wieder okay ist, werden wir sie zwar weiter abschließen, aber wohl wie bei Auswärtsspielen einen Wertsachenkoffer zusammenstellen. Wir können uns ja keine Security vor die Tür stellen“, sagt Strack.

Polizei im Einsatz: Mehrere Diebstähle in Offenbach und Umgebung

Die Polizei war am Samstag (10. September) in Hausen vor Ort, hat Ermittlungen aufgenommen, genau wie später dann in Offenbach am Bierbrauerweg. Denn auch bei der Partie in der Kreisoberliga zwischen dem VfB und der TSG Neu-Isenburg (2:0) hatten Täter während der ersten Hälfte die Kabinentür aufgebrochen, Bargeld und mobile Telefone entwendet, wie VfB-Vorsitzender Andreas Griesenbruch berichtet.

„Wir haben auf dem Sportplatz nichts mitbekommen, es in der Halbzeit auf dem Weg in die Kabine gemerkt und die Polizei angerufen“, sagte er. Die Stadt Offenbach hat den Schaden laut Griesenbruch mittlerweile behoben. „Wir müssen Augen und Ohren offen halt.

Diebstahl in Offenbach: Kabinen waren abgeschlossen - die Täter hinderte das nicht

Es ist zwar gut, dass die Kabinen abgeschlossen werden, aber das hat hier in diesem Fall auch nicht geholfen. Wir müssen wie früher die Wertsachen in einen Beutel packen und rausnehmen aus der Kabine. Vertrauen ist gut, Kontrolle besser“, meint Griesenbruch und liegt mit Fußballwart Wagner auf einer Wellenlänge.

„Wir empfehlen euch auch während eines Spiels eine regelmäßige Kontrolle der Kabinen, auffällige Personen anzusprechen, die sich bei den Kabinen aufhalten, keine Wertsachen/Bargeld in der Kabine zu belassen, alle möglichen Türen nach dem Verlassen zu verschließen. Idealerweise wird die Kontrolle der Kabinen aus Gründen des Eigenschutzes von zwei Ordnern durchgeführt“, schrieb er. Hausens Trainer Daniel Strack schwant jedenfalls nichts Gutes: „Die Täter schlagen am Wochenende bestimmt wieder zu. Wir müssen alle aufpassen.“ (Holger Appel)

