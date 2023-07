Aufsuchende Arbeit für junge Erwachsene vom Offenbacher Boxclub

Von: Frank Sommer

Boxclub-Gründer Wolfgang Malik hatte die Idee für das Projekt.

Seit Mitte Juni gibt es ein neues Angebot vom Offenbacher Boxclub Nordend in Kooperation mit Arbeitsagentur und Jugendamt: Streetwork für Jugendliche und junge Erwachsene, die sonst für Hilfsangebote durch das Raster fallen.

Offenbach – Die beiden Männer suchen gezielt Jugendliche, die eigentlich in der Schule sein müssten; sie halten Ausschau nach jungen Erwachsenen, die nichts mit ihrer Zeit anzufangen wissen: Stefan Chabane, Trainer im Boxclub Nordend, und Mourad Amakran, Rapper und Nachhilfelehrer, sind seit Mitte Juni täglich zwischen 11 und 13.30 Uhr in der Stadt unterwegs, aktiv in der neuen aufsuchenden Sozialarbeit des Boxclubs.

„Aufsuchende Arbeit ist eine Erweiterung des Projekts Back Up vom Jugendamt“, sagt Wolfgang Malik, einer der Gründer des Boxclubs. Damit sollen Jugendliche und junge Erwachsene erreicht werden, die von sich aus nicht den Weg zu Angeboten des Jugendamts oder des Boxclubs finden.

Am Mainufer, im Einkaufszentrum oder in Parks laufen Chabane und Amakran Streife, wie Malik mit Augenzwinkern sagt. Wenn Amakran, vielen jungen Leuten als Rapper Mourad Kill bekannt, oder der Boxtrainer diese anspricht, habe das eine andere Wirkung, als wenn ein älterer Herr dies täte. „Da wird auf Augenhöhe kommuniziert“, sagt Malik.

Sie werben nicht neue Mitglieder, betont der Club-Geschäftsführer Bernd Hackfort: „Sie weisen Jugendliche darauf hin, dass es Angebote für sie gibt, etwa den offnen Treff.“ Ob sie den Treff oder den Boxclub aufsuchen und deren Angebote annehmen, das liege an den Jugendlichen selbst. Hackfort macht sich keine Illusionen: „Wenn von zehn, die angesprochen werden, einer oder zwei kommen, ist das ein Erfolg.“

Die finanzielle Förderung der Dr.-Marschner-Stiftung hat diese aufsuchende Arbeit ermöglicht, auf ein Jahr ist das Pilotprojekt angelegt. „Da wird Arbeit geleistet, die für unsere Stadtgesellschaft wichtig ist“, sagt Simone Krämer von der Stiftung.

Zahlen oder Statistiken, wie viele Jugendliche ohne Perspektive, ohne Schulabschluss oder Wohnsitz sich in der Stadt aufhalten, gibt es nicht. „Viele haben zwar offiziell Adressen oder sind bei Schulen angemeldet, aber im Alltag schaut es anders aus“, sagt Gaby Meier vom Jugendbildungswerk. „Wer betroffen ist, ist sehr gut darin, sich unsichtbar zu machen.“

Daher sei es wichtig, niedrigschwellige Angebote zu machen, Vertrauen zu gewinnen. „Beziehungsarbeit“ sei das, was getan werden müsse, da sind sich die Kooperationspartner einig. „Manche haben schlechte Erfahrungen mit Behörden oder Erwachsenen generell gemacht – da muss zunächst Vertrauen wachsen“, sagt Malik. Wenn dieses bestehe, folgen Angebote: Gemeinsam die Jobberatung aufzusuchen, Hilfe bei Behördengängen. „Andere brauchen Struktur im Alltag – das ist etwas, womit wir beim Boxclub viel Erfahrung gesammelt haben.“

Projekt Back Up Das Projekt Back Up unterstützt Menschen zwischen 16 und 25 Jahren, die weder eine Schule besuchen noch in Ausbildung sind. Jugendliche und junge Erwachsenen werden unter anderem zu Terminen begleitet, erhalten berufliche Orientierung oder Hilfe bei der Ausbildungssuche. Jeden Mittwoch gibt es einen offenen Treff von 12 bis 15 Uhr im fünften Stock der VHS, Berliner Straße 77. Internet: www.offenbach.de/backup

„Während der Pandemie konnten zwei Jahre keine Praktika angeboten werden – die Auswirkungen sollten nicht unterschätzt werden“, so Melanie Konnerth, Teamleiterin bei der Agentur für Arbeit. Jugendliche aus prekären Elternhäusern hatten dadurch nie Gelegenheit, die Strukturen der Arbeitswelt kennenzulernen. Mit dem Boxclub besteht schon lange eine Kooperation der Agentur, die dort auch Beratung anbietet, „niedrigschwellig“, sagt Konnerth. Ob Nachhilfe oder Beratung bei der Lehrstellensuche: Wenn die Jugendlichen wollen, finde sich ein Weg zu helfen. Ähnlich funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt.

Kooperation sei der Schlüssel, um Hilfe anbieten zu können. „Wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, diese Jugendlichen aufzugeben“, sagt Malik. Streetwork müsse am Interesse der Jugendlichen ausgerichtet sein. Das Angebot werde angenommen: „Einige Jugendliche haben sich schon gemeldet.“ Auch Amakran weiß zu berichten, dass Jugendliche mit Interesse reagieren. „Einige, die ich getroffen habe, sind aus dem Kreis Offenbach oder aus Hanau“, sagt er.

